Rio Grande do Sul Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, quer ser referência na chegada e saída de navios turísticos

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

A temporada de cruzeiros 2022/2023 deve ser a maior dos últimos dez anos no Brasil Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Com a retomada das atividades que estavam suspensas por causa da pandemia de coronavírus, o setor de cruzeiros marítimos vive um crescimento expressivo: a temporada 2022/2023 deve ser a maior dos últimos dez anos, com uma oferta de mais de 600 mil leitos apenas no Brasil.

Além disso, 35 navios de longo curso, que vêm do exterior, devem parar no País durante seu percurso. De olho nesse potencial econômico e turístico, Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, busca ser uma referência na chegada e saída de navios turísticos.

O prefeito do município, Fábio Branco, participou na -feira (14), em Brasília, do 4º Fórum CLIA Brasil, promovido pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. O evento reuniu autoridades e grandes players do mercado, discutindo tendências e desafios do setor.

Branco reforçou a articulação com o Ministério do Turismo e entidades ligadas ao setor para buscar parceiros e investimentos. Um dos objetivos do trabalho é desenvolver na cidade um terminal especializado nesse tipo de embarcação. Para isso, o prefeito conta também com o apoio da Portos RS.

“Temos muitos navios que passam pela costa de Rio Grande, mas poucos param. E cada um que chega gera empregos, renda, valoriza o município e potencializa o desenvolvimento turístico. Por isso, queremos atrair parcerias para que a cidade seja uma referência como ponto de parada dos cruzeiros”, ressaltou Branco.

