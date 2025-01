Mundo Presidente da Colômbia anuncia que não aceitará voos militares com deportados dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Gustavo Petro afirmou que só receberá os compatriotas em voos civis e quando forem tratados com “dignidade”. Foto: Reprodução Gustavo Petro afirmou que só receberá os compatriotas em voos civis e quando forem tratados com “dignidade”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou neste domingo (26), que impediu a entrada no país de aviões militares dos Estados Unidos com imigrantes colombianos deportados. Petro afirmou que só receberá os compatriotas em voos civis e quando forem tratados com “dignidade”.

“Um imigrante não é um criminoso e deve ser tratado com a dignidade que um ser humano merece”, apontou Petro. O presidente colombiano não especificou quantos voos americanos pretendiam aterrizar na Colômbia nem quantas pessoas transportavam.

“Não posso obrigar os imigrantes a permanecer num país que não os quer; mas se esse país os devolver, deve ser com dignidade e respeito por eles e pelo nosso país”, disse Petro.

Até agora, os EUA não tinham deportado imigrantes irregulares para a Colômbia desde a tomada de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira passada (20), mas países como Brasil e Guatemala receberam compatriotas.

Em seu comunicado deste domingo, Petro respondeu às notícias sobre uma denúncia feita pelo Brasil sobre maus-tratos a imigrantes brasileiros durante um voo de deportação. Os brasileiros foram algemados em um voo que fez um pouso inesperado na cidade de Manaus.

O Itamaraty publicou neste domingo (26), uma nota sobre a situação dos brasileiros deportados vindos dos Estados Unidos que chegaram ao País na última sexta-feira (24). No documento, a pasta afirma que o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos do acordo com os EUA, “que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”.

O ministério das Relações Exteriores reiterou que o governo brasileiro reuniu informações detalhadas sobre o “tratamento degradante” dado aos brasileiros algemados, nos pés e mãos, no voo de repatriação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE). O avião, cujo destino final seria Belo Horizonte (MG), fez um pouso inesperado em Manaus. Durante o período na capital amazonense, autoridades detectaram que as pessoas estavam algemadas e acorrentadas por determinação dos americanos.

“O governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas. O Brasil concordou com a realização de voos de repatriação, a partir de 2018, para abreviar o tempo de permanência desses nacionais em centros de detenção norte-americanos, por imigração irregular e já sem possibilidade de recurso”, diz a nota do Itamaraty.

O texto da pasta ainda pontua que a indignação dos 88 brasileiros deportados a bordo, que se sentiram humilhados pelo tratamento a que foram submetidos, que também foi um fator determinante para a decisão de suspender o voo. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-da-colombia-anuncia-que-nao-aceitara-voos-militares-com-deportados-dos-estados-unidos/

Presidente da Colômbia anuncia que não aceitará voos militares com deportados dos Estados Unidos

2025-01-26