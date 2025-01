Mundo Trump apresenta plano para “limpar” a Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Eu gostaria que o Egito levasse as pessoas. E gostaria que a Jordânia levasse as pessoas", disse Trump Foto: Divulgação/White House "Eu gostaria que o Egito levasse as pessoas. E gostaria que a Jordânia levasse as pessoas", disse Trump. (Foto: Divulgação/White House) Foto: Divulgação/White House

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O grupo terrorista Hamas e seus aliados da Jihad Islâmica reagiram neste domingo (26) com indignação e repúdio a um plano apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para “limpar” a Faixa de Gaza e enviar os palestinos para o Egito e a Jordânia, com o objetivo de acabar permanentemente com a guerra, no momento em que uma frágil trégua no enclave entra em sua segunda semana.

Não houve reação imediata do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mas um ministro de extrema direita saudou a “excelente” ideia de Trump. Israel e Hamas acusaram-se mutuamente de violações do cessar-fogo relacionadas à última troca de reféns e prisioneiros, ocorrida no sábado, sob o acordo de trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro.

Na troca, quatro mulheres israelenses reféns, todas soldados, e 200 prisioneiros palestinos foram libertados em meio a cenas de alegria, na segunda troca desse tipo até agora. Porém, após 15 meses de guerra, Trump chamou Gaza de “local de demolição” e disse que havia conversado com o rei Abdullah II da Jordânia sobre a retirada dos palestinos do território.

“Eu gostaria que o Egito levasse as pessoas. E gostaria que a Jordânia levasse as pessoas”, disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One, o avião presidencial, acrescentando que esperava conversar com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.

A maioria dos habitantes de Gaza são refugiados palestinos ou seus descendentes. E para os palestinos, qualquer tentativa de retirá-los de Gaza evocaria lembranças históricas sombrias do que o mundo árabe chama de “Nakba” ou catástrofe — o deslocamento em massa dos palestinos durante a criação de Israel há 75 anos.

O Egito já havia alertado contra qualquer “deslocamento forçado” de palestinos de Gaza para o deserto do Sinai, o que, segundo Sisi, poderia colocar em risco o tratado de paz que o Egito assinou com Israel em 1979. A Jordânia, por sua vez, já é o lar de cerca de 2,3 milhões de refugiados palestinos registrados, de acordo com as Nações Unidas.

“Você está falando de provavelmente um milhão e meio de pessoas, e nós simplesmente limparemos tudo”, disse Trump sobre Gaza, cuja população é de cerca de 2,4 milhões.

“Eu preferiria me envolver com algumas das nações árabes e construir moradias em um local diferente, onde eles possam talvez viver em paz para variar”, complementou. Ainda segundo Trump, a transferência dos habitantes de Gaza poderia ser ‘temporária ou de longo prazo’.

Bassem Naim, membro do gabinete político do Hamas, disse à AFP que os palestinos “frustrariam esses projetos”, assim como fizeram com planos semelhantes “para deslocamento e pátrias alternativas ao longo das décadas”. Os habitantes de Gaza, disse ele, “não aceitarão quaisquer ofertas ou soluções, mesmo que suas intenções aparentes sejam boas sob a bandeira da reconstrução, como proposto pelo presidente dos EUA, Trump”.

A Jihad Islâmica, que lutou ao lado do Hamas em Gaza, chamou a ideia de Trump de “deplorável” e disse que ela incentiva “crimes de guerra e crimes contra a Humanidade ao forçar nosso povo a deixar sua terra”.

O Ministro das Finanças israelense de extrema direita, Bezalel Smotrich, que se opôs ao acordo de trégua em Gaza, disse que a sugestão de Trump de “ajudá-los a encontrar outros lugares para começar uma vida melhor é uma ótima ideia”, acrescentando que “somente um pensamento inovador com novas soluções trará uma solução de paz e segurança.”

A grande maioria da população de Gaza foi deslocada, muitas vezes várias vezes, pela guerra de Gaza que começou após o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. As Nações Unidas afirmam que cerca de 70% dos edifícios do território estão danificados ou destruídos.

Retorno para casa

Uma disputa de última hora no sábado (25) impediu o esperado retorno de centenas de milhares de palestinos deslocados para o norte de Gaza. Neste domingo, carros e carretas carregados de pertences fizeram fila perto do Corredor Netzarim, bloqueado, que eles cruzariam para entrar no norte.

Israel anunciou que impediria a passagem dos palestinos para o norte até a libertação de Arbel Yehud, uma mulher civil refém que, segundo o Gabinete de Netanyahu, “deveria ter sido libertada” no sábado. Neste domingo, o governo israelense disse que o Hamas havia cometido duas violações do cessar-fogo durante a última troca de tiros. A não libertação de Yehud foi uma delas, e o grupo também não forneceu “a lista detalhada da situação de todos os reféns”, disse o Gabinete.

Mais tarde, neste domingo, o Hamas disse que bloquear o retorno ao norte equivale a uma violação da trégua e afirmou que forneceu “todas as garantias necessárias” para a libertação de Yehud.

Israel também chegou a um cessar-fogo com o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, onde o Ministério da Saúde, neste domingo, disse que as tropas israelenses mataram três moradores e feriram 44, enquanto centenas de pessoas tentavam voltar para suas casas no prazo final para as forças israelenses se retirarem da área.

Durante a primeira fase da trégua em Gaza, 33 reféns devem ser libertados em libertações escalonadas ao longo de seis semanas em troca de cerca de 1.900 palestinos mantidos em prisões israelenses. Até o momento, foram libertados sete reféns e 289 palestinos, além de um prisioneiro jordaniano libertado por Israel.

A trégua trouxe uma onda de alimentos, combustível, remédios e outros tipos de ajuda para a Faixa de Gaza repleta de escombros, mas a ONU afirma que “a situação humanitária continua terrível”.

Dos 251 reféns capturados durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra, 87 permanecem em Gaza, incluindo 34 que os militares dizem estar mortos. O ataque do Hamas resultou na morte de 1.210 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

A ofensiva de retaliação de Israel matou pelo menos 47.283 pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território administrado pelo Hamas, que as Nações Unidas consideram confiáveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-apresenta-plano-para-limpar-a-faixa-de-gaza/

Trump apresenta plano para “limpar” a Faixa de Gaza

2025-01-26