Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet explica ritos para sabatina de Kassio Nunes no Senado

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Simone Tebet disse também que para evitar aglomerações, o senador poderá pedir a abertura do painel de votação após leitura breve do relatório Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Simone Tebet disse também que para evitar aglomerações, o senador poderá pedir a abertura do painel de votação após leitura breve do relatório. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

As sabatinas de indicados ao Supremo Tribunal Federal diferem entre si. Algumas podem durar uma dúzia de horas, enquanto outras são meras formalidades. A presidente CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Simone Tebet (MDB-MS), disse não saber como será a audiência com o indicado Kassio Nunes, mas que a tendência é que seja um processo célere. A sabatina está prevista para o próximo dia 21.

“Prevendo caráter excepcional, por conta do plenário virtual e uma semana intensa de trabalho, com sabatinas de novos membros de agências reguladoras e do TCU, antecipamos o horário da sabatina para as 8h,” disse Tebet.

“Também antecipamos a primeira etapa do processo, que é a entrega do parecer. Os senadores envolvidos na sabatina já sabem do teor do relatório antes da entrega, e com isso achamos que poderemos diminuir as perguntas de ordem, que são muitas normalmente.”

Ela ressalta que irão diminuir o tempo para perguntas e respostas, estabelecendo 5 minutos de pergunta, mais 5 minutos de resposta, réplica de 3 minutos e tréplica de 2 minutos. “O senador que não se sentir contemplado, poderá se inscrever ao final da sabatina para completar seus 10 minutos de fala.”

Tebet disse também que para evitar aglomerações, o senador poderá pedir a abertura do painel de votação após leitura breve do relatório e exposição do indicado para que os parlamentares que estiverem decididos, já computem seu voto.

