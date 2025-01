Mundo Presidente da empresa aérea Jeju Air é proibido de sair da Coreia do Sul após acidente que deixou 179 mortos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Piloto do Boeing 737-800, da Jeju Air, comunicou emergência ao controlador aéreo antes do impacto em muro. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O CEO da companhia aérea sul-coreana Jeju Air foi proibido de sair do país em meio investigações sobre a queda e explosão do Boeing 737-800 que matou 179 pessoas, informou a polícia nessa quinta-feira (2) segundo a agência de notícias estatal Yonhap.

“A equipe de investigação impôs a proibição de viajar a dois indivíduos, incluindo o presidente da Jeju Air, Kim E-bae”, disse a polícia na província de South Jeolla, onde ocorreu o acidente na cidade de Muan.

Outro funcionário não identificado da Jeju Air também foi proibido de deixar o país. Ele e o CEO são tratados pela polícia sul-coreana como testemunhas-chave e podem enfrentar acusações de negligência pelas mortes, crime punível com até cinco anos de prisão ou uma multa de até 20 milhões de won (cerca de R$ 84,7 mil).

A aeronave da Jeju Air levava 181 pessoas; 179 morreram e as outras duas saíram com vida. A aeronave partiu de Bangkok, na Tailândia, em 28 de dezembro, e sofreu o acidente por volta das 9h no horário local (21h de sábado, no Brasil) ao pousar em Muan, na Coreia do Sul.

A tripulação do voo declarou emergência após receber um alerta da torre de comando sobre o risco de colisão com pássaros. O piloto reportou a colisão com pássaros dois minutos depois de receber o alerta, segundo informações do Ministério dos Transportes sul-coreano. (Leia mais abaixo)

Também nessa quinta, a polícia sul-coreana também fez buscas na sede da Jeju Air e no aeroporto de Muan. Os investigadores planejam apreender documentos e materiais relacionados à operação e manutenção da aeronave, bem como ao funcionamento das instalações do aeroporto, disse um oficial da polícia à Reuters. A Jeju Air está cooperando com a polícia na investigação, afirmou o diretor da companhia aérea Song Kyeong-hoon em coletiva de imprensa.

As autoridades sul-coreanas conseguiram converter dados do gravador de voz da cabine para arquivos de voz, que podem fornecer informações cruciais sobre os minutos finais do voo, informou o vice-ministro de Transportes para Aviação Civil, Joo Jong-wan.

Os investigadores também estão tentando descobrir a razão pela qual tinha um muro de concreto no final da pista em que o avião pousou. O choque da aeronave com o muro a fez explodir.

Emergência

O piloto do Boeing 737-800 da Jeju Air declarou emergência e emitiu avisos de “mayday” e de colisão com pássaros aos controladores de voo da Coreia do Sul minutos antes do avião se chocar contra um muro de concreto e explodir, no último sábado (29).

Esta foi a primeira vez desde o acidente que há a confirmação de que a aeronave colidiu contra pássaros. O sinal de “mayday” é um termo universalmente conhecido para comunicar situações de emergência. A palavra faz parte do Código Internacional de Sinais e do Código Fonético Internacional e tem origem no termo francês “venez m’aider”, que significa “socorra-me” em português.

No aviso à torre de comando do aeroporto, o piloto falou a palavra “mayday” três vezes, e “bird strike” (colisão com pássaros) duas vezes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-da-empresa-aerea-jeju-air-e-proibido-de-sair-da-coreia-do-sul-apos-acidente-que-deixou-179-mortos/

Presidente da empresa aérea Jeju Air é proibido de sair da Coreia do Sul após acidente que deixou 179 mortos

2025-01-02