Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Elon Musk afirma que equipe de especialistas da Tesla, fabricante do modelo, está investigando o ocorrido. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um Cybertruck, da Tesla, explodiu na última quarta (1º) em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas (EUA). O incidente foi confirmado pela polícia local. Uma pessoa que estava dentro do veículo morreu. Outras pessoas, que estavam ao redor, tiveram ferimentos leves.

Elon Musk, dono da Tesla Motors, disse na rede social X que uma equipe de especialistas estava investigando o ocorrido e chegou à conclusão de que “a explosão foi causada por fogos de artifício muito potentes e/ou uma bomba transportada na caçamba do Cybertruck e não tem relação com o veículo em si”.

O xerife Kevin McMahill, da Polícia Metropolitana de Las Vegas, disse que o Cybertruck chegou ao prédio Trump às 8h40 da manhã, horário local. Ele disse que a polícia estava ciente do ataque em Nova Orleans que ocorreu nas primeiras horas de quarta.

“Como você pode imaginar, com uma explosão aqui na icônica Las Vegas Boulevard, estamos tomando todas as precauções que precisamos para manter nossa comunidade segura. Estamos procurando dispositivos secundários”, disse McMahill, acrescentando que não parecia haver nenhuma outra ameaça à comunidade.

Especialistas em automóveis dizem que incêndios em veículos elétricos queimam de forma diferente daqueles em carros com motores de combustão interna – geralmente, eles duram mais e são mais difíceis de apagar.

Apresentado em 2019 pela empresa Tesla, o Cybertruck chegou ao mercado americano no final de 2023.

O modelo chama a atenção por suas linhas retas e pela aparência que não lembra muito picapes convencionais, mas o aparelho se posiciona nesta categoria. “Mais utilidade que um caminhão, mais rapidez que um carro esportivo”, promove a Tesla.

O visual é inspirado em veículos do filme “Blade Runner: O Caçador de Androides” e no modelo anfíbio ‘Wet Nellie’ visto em “007 – O Espião que me Amava” da saga James Bond, mas também lembra carros de “Mad Max: Estrada da Fúria”.

Investigação

As autoridades norte-americanas investigam uma possível ligação entre a explosão de um Tesla Cybertruck, em Las Vegas, e um ataque com caminhonete ocorrido na manhã de quarta, que deixou 15 mortos em Nova Orleans, após um homem atropelar uma multidão com o veículo.

A explosão do Cybertruck em frente ao Trump International Hotel aconteceu horas após o atropelamento no famoso bairro French Quarter, em Nova Orleans.

