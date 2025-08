Política Presidente da Empresa Brasil de Comunicação entrega pedido de demissão no governo Lula

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Jean Lima nega que tenha recebido qualquer tipo de pressão para deixar o posto. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Jean Lima, pediu demissão nessa segunda-feira (4). Ele diz que entregou o pedido ao ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência, Sidônio Palmeira, e que está à disposição dele para a transição do cargo.

“Apresentei hoje ao ministro o meu pedido de demissão. Estou à disposição do ministro para a transição com o sucessor que ele definir. E confiante no sucesso do governo do presidente Lula. Que siga mudando a vida do povo brasileiro para melhor”, disse ao jornal Folha de S.Paulo.

Segundo relatos, Lima informou funcionários da empresa na manhã desta segunda sobre sua decisão, sem indicar quem deverá ser seu substituto.

Filiado ao PT no Distrito Federal, ele assumiu o cargo em dezembro de 2023 no lugar de Hélio Doyle, demitido em outubro daquele ano após compartilhar em redes sociais publicações críticas a apoiadores de Israel. Naquele momento, Lima era diretor-geral da EBC, e o ministro da Secom era Paulo Pimenta.

O agora ex-diretor é considerado um nome de confiança de Pimenta. Segundo relatos de interlocutores do presidente da EBC, com a chegada de Sidônio à Secom, foi feito um convite para que Flávio Gonçalves, diretor-geral da TVE Bahia, assumisse a presidência da EBC — mas ele declinou.

A interlocutores, Lima nega que tenha recebido qualquer tipo de pressão para deixar o posto e afirma que a decisão teria partido dele.

Sidônio tomou posse como ministro em janeiro deste ano. Em junho, ele visitou o estúdio da EBC em Brasília e participou de reunião com a diretoria da empresa.

Ligada à secretaria, a empresa de radiodifusão pública é responsável pela TV Brasil, vista pelo entorno do presidente Lula como uma das plataformas para tentar contornar a queda de popularidade da gestão petista. Segundo a coluna Mônica Bergamo noticiou em janeiro, a TV Brasil conseguiu manter, pelo segundo ano consecutivo, o posto de quinta canal mais assistido no Brasil.

Além da TV Brasil, a EBC é responsável pela Agência Brasil, Rádio MEC e Rádio Nacional. A empresa também presta serviços de comunicação governamental, como a transmissão de eventos do Poder Executivo.

Neste ano, segundo dados do Painel do Orçamento federal, a empresa pública começou o ano com um orçamento de R$ 955 milhões. O valor atual é de R$ 884, 2 milhões após ajustes.

Criada em 2007, a EBC atravessou uma série de crises e chegou a ser colocada na lista de estatais a serem privatizadas pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Em abril de 2023, Lula editou um decreto retirando a empresa do programa de desestatização. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

