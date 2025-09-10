Colunistas Presidente da Famurs, prefeita Adriane Perin pede a Geraldo Alckmin negociação e medidas de apoio a exportadores

Por Flavio Pereira | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin recebeu em Brasília a presidente da Famurs Adriane Perin (Foto: Júlio César Silva/MDIC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O vice-presidente da Republica e ministro do Desenvolvimento, Industria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB) recebeu ontem em Brasília, a presidente da Famurs Adriane Perin (PP), que entregou um documento contendo cinco pedidos de entidades, para que o governo federal adote medidas que atenuem os efeitos do tarifaço do governo do presidente o Donald Trump para exportadores gaúchos.

Adriane, que é prefeita de Nonoai, apontou para Geraldo Alckmin que o setor florestal e moveleiro é o mais afetado pela taxação. O segmento é responsável por mais de 70% das exportações gaúchas da indústria de transformação com destino aos EUA. O tarifaço também gera graves prejuízos às indústrias de calçados e couro, metalmecânica, de máquinas agrícolas e de alimentos e bebidas, explicou. A prefeita Adriane Perin está em Brasília participando da Mobilização Municipalista, organizada pela Confederação Nacional de Municípios.

Oposição denuncia irregularidades e pede suspensão do julgamento no STF

O senador Flavio Bolsonaro (PL) anunciou ontem que a oposição protocolou no STF, ofícios dirigidos aos ministros da Corte, denunciando a adulteração de documentos, a fraude temporal em relatórios e a fabricação de provas para embasar operações de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flavio afirmou ainda, que a sentença do TSE contra Jair Bolsonaro que o tornou inelegível, teria sido manipulada e cobrou investigação antes da análise final da chamada trama golpista no Supremo. Junto a um laudo pericial, o documento menciona as revelações feitas pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, confirmando as irregularidades denunciadas.

Zucco vê “afronta à imparcialidade” no julgamento do STF

O líder da oposição, deputado federal Zucco (PL) disse ontem que “o mais escandaloso, no entanto, é que Alexandre de Moraes se coloca simultaneamente como vítima, acusador e juiz. Ele próprio admite ser parte interessada no processo. Isso é uma afronta direta ao princípio da imparcialidade: nenhum magistrado pode julgar uma causa em que figura como vítima.” O líder da oposição foi enfático, ao denunciar as falhas graves:

Outro aspecto que não pode ser ignorado, segundo Zucco: “quem são alguns dos ministros que hoje julgam Bolsonaro? Alexandre de Moraes, que desmontou garantias democráticas e liberdades básicas, se coloca como vítima e ao mesmo tempo preside parte do processo. Cristiano Zanin, advogado pessoal de Lula por anos, indicado diretamente ao STF como retribuição política. Flávio Dino, ministro da Justiça de Lula e aliado histórico, transformado em julgador. Ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado por aliados, advogados e ministros escolhidos pelo seu maior adversário político. Não se trata de justiça, mas de tribunal de exceção”, afirmou.

Ministro Luiz Fux denuncia que colegas descumpriram acordo

O ministro Luiz Fux em questão de ordem, criticou ontem o descumprimento de um acordo, de que nenhum ministro pediria apartes durante os votos dos colegas. Flavio Dino descumpriu acordo, e Alexandre de Moraes consentiu durante o seu voto. O ministro Luiz Fux foi taxativo:

-Eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos, no momento em que eu votar.

Mauricio Marcon: “o que se comenta ´que se Hugo Motta pautar a anistia, seu pai será preso”.

O Deputado federal Maurício Marcon (PODE) disse ontem que o pai do presidente da Câmara Hugo Motta seria preso se ele pautar a anistia dos presos do dia 8 de janeiro. Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, pai do atual presidente da Câmara dos Deputados, foi acusado de corrupção em diversos momentos de sua trajetória política. Em 2013, ele foi condenado por improbidade administrativa e teve os direitos políticos suspensos. A condenação ocorreu após sua gestão como prefeito de Patos (PB), onde esteve no cargo entre 2005 e 2012. Apesar da sentença, recorreu e ocupa, até hoje, o mandato como prefeito da cidade, após vencer as eleições de 2024.

– O papo que acontecia na câmara é que a ameaça é a seguinte: se Hugo Motta pautar a anistia, o pai dele vai ser preso”, afirma o deputado Mauricio Marcon.

IPE Saúde e Santa Casa de Porto Alegre firmam acordo histórico

Um acordo histórico foi firmado ontem entre o governo do Estado, por meio do IPE Saúde, e a Santa Casa de Porto Alegre. O entendimento, formalizado em mediação judicial e homologado pelo Poder Judiciário, estabelece a criação da categoria Hospital de Referência Estadual A1+, destinada a instituições que atendem a padrões técnicos e assistenciais específicos de alta complexidade. O acordo contempla a prestação de serviços hospitalares combinados de alta complexidade, aos segurados e dependentes do IPE Saúde, que incluem:

Atenção materno-fetal de alto risco

Atendimento pediátrico clínico e cirúrgico

Emergência gineco-obstétrica, adulta e pediátrica

Transplantes de órgãos e tecidos

Cardiologia e cirurgias cardíacas

Atendimento a traumas e neurocirurgias

Cirurgia Oncológica

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/presidente-da-famurs-prefeita-adriane-perin-pede-a-geraldo-alckmin-negociacao-e-medidas-de-apoio-a-exportadores/

Presidente da Famurs, prefeita Adriane Perin pede a Geraldo Alckmin negociação e medidas de apoio a exportadores

2025-09-10