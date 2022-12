O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, recusou o convite para ser ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pasta que será recriada no novo governo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva havia conversado com Josué na semana, durante encontro em Brasília. Porém, o empresário disse que não tinha condições de aceitar, sob o argumento de que não poderia assumir como um derrotado na Fiesp. O empresário alegou que, se fizesse isso, pareceria um “refugiado” dentro do governo.

Josué viajou com a família para os Estados Unidos e, antes de embarcar, conversou com Lula por telefone. O presidente da Fiesp tem enfrentado uma crise na entidade porque parte da diretoria quer destituí-lo. Ele, porém, reagiu a edital assinado por sindicatos patronais, que convocaram uma assembleia para o próximo dia 21, com o objetivo de tirá-lo do cargo.

A insatisfação com Josué aumentou quando a Fiesp divulgou carta em defesa da democracia, há quatro meses. O texto foi lido na manifestação em frente à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 11 de agosto, e provocou protestos. Foi interpretado como um aceno favorável a Lula.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o empresário Paulo Skaf, ex-presidente da Fiesp, tem questionado a administração de Josué, que comanda a Coteminas. Filho do ex-vice-presidente José Alencar, morto em 2011, o empresário sempre foi muito próximo a Lula. A amizade aumentou durante os dois mandatos do petista. No ano passado, Lula chegou a sondar Josué para ser vice em sua chapa, mas ele também recusou.

PEC da Transição

A PEC da Transição aumenta em R$ 193,7 bilhões as despesas do governo em 2023 e pode levar a dívida bruta do governo para 81,8% do PIB em 2026, último ano do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com os gastos extras da PEC, a dívida subiria 8,1 pontos porcentuais.