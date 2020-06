Esporte Presidente da FGF afirma que movimentação do futebol em outros estados não interfere no planejamento do Gauchão

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Previsão é o que Estadual retorno entre julho e início de agosto Foto: (Divulgação/FGF) Foto: (Divulgação/FGF)

Depois do Rio Grande do Sul se movimentar para o retorno do futebol, outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, já se organizam para a bola voltar a rolar ainda neste mês de junho. Apesar do cenário, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, assegura que não há nenhum tipo de “pressão” e que o Gauchão seguirá o planejamento já debatido com os clubes.

“Na FGF, nós temos o nosso planejamento. Essa questão de pressão não existe aqui. As prefeituras podem estar vendo como exemplo, mas a FGF tem sua própria visão”, declarou Hocsman em entrevista à Rádio Grenal. Em acordo com os 12 times da competição, está sinalizado que o Estadual retome a partir da segunda quinzena de julho ou no início de agosto.

Enquanto segue aguardando a retomada, a FGF também trabalha para a oficialização do novo regulamento da disputa do Campeonato Gaúcho, que entre as mudanças acertas prevê o não rebaixamento dos clubes em 2020.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

