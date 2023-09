Acontece Presidente da Fiergs lidera comitiva de empresários brasileiros à Feira Anuga, na Alemanha

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Gilberto Porcello Petry conduzirá uma delegação nacional ao evento do setor de alimentos que ocorre em outubro.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), com colaboração da Rede CIN (Centro Internacional de Negócios), conduzirá uma comitiva com 80 empresários do Brasil a um dos principais eventos mundiais do setor de alimentos: a Feira Anuga 2023, na Alemanha. O vice-presidente da CNI e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, vai liderar a delegação nacional, composta por 30 gaúchos, entre empresários e representantes de entidades. O grupo do Rio Grande do Sul, organizado pelo CIN-RS, é o maior entre os estados brasileiros.

A expectativa é movimentar mais de R$ 210 milhões em negócios fechados ao longo do evento, que será realizado entre 7 e 11 de outubro, em Colônia. Anuga reunirá 7,5 mil expositores de mais de cem países, além de atrair cerca de 170 mil visitantes de todo o mundo. A missão da CNI é composta por um seminário preparatório sobre o mercado, a feira, as tendências e inovações do setor; visita guiada para networking; e visitas técnicas em indústrias alemãs que são referência.

O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos industrializados do mundo, distribuídos por 190 países. A indústria brasileira de alimentos e bebidas é a maior do país, responsável por 10,8% do PIB nacional. Em 2020, existiam 49,6 mil estabelecimentos e aproximadamente 1,6 milhão de empregados desse segmento, tendo o Rio Grande do Sul participação de aproximadamente 9% nos estabelecimentos e 8% no número de empregados.

