Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fecha últimas comportas do Guaíba

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

A medida é motivada por uma nova elevação no nível das águas. Foto: Luciano Lanes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre fechou as duas últimas comportas do Guaíba, no Cais Mauá, na noite dessa terça-feira (26). O motivo foi uma nova elevação no nível da água. Já a reabertura das unidades 4 e 6 será executada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) às 8h desta quarta-feira (27), caso o índice não atinja 2,90 metros.

A régua instalada no Cais Mauá bateu a marca de 2,77 metros durante o turno da tarde dessa terça – a segunda maior medição desde 1967. No período, o índice é superado apenas pelo registrado em 2015, quando chegou a 2,94 metros.

“Todas as atitudes para cuidar da cidade e das pessoas têm sido tomadas. Reforçamos o pedido que, dentro das possibilidades, os deslocamentos sejam minimizados. Seguimos em alerta e com as equipes mobilizadas para atender a população”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), que coordena os dois abrigos provisórios do bairro Arquipélago, abriu uma nova estrutura no bairro Restinga, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga. No local, serão recebidos 48 indígenas do bairro Lami.

Ainda nessa terça, o abrigo da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, teve a capacidade ampliada para 50 vagas. O espaço tem 32 acolhidos. A estrutura da Ilha Grande dos Marinheiros, na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, atende 37 pessoas.

“Nosso objetivo é aprimorar os atendimentos a cada ação da melhor forma possível. Em um momento como este, trabalhamos para que nenhuma família fique sem a orientação e assistência necessária”, afirmou o presidente da Fasc, Cristiano Roratto.

Os agentes da Defesa Civil de Porto Alegre permanecem mobilizados para atendimentos de emergência. Segundo informações obtidas pelo órgão junto à Defesa Civil Estadual, a capital gaúcha deve registrar chuva até esta madrugada. Para esta quarta-feira, a previsão é de rajadas de vento mais intensas em decorrência de um novo ciclone extratropical. O acesso aos abrigos deve ser solicitado via 199.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) recebeu, até às 17h, 47 protocolos relacionados a quedas de árvore pelo sistema 156. Destes, 17 foram concluídos e os demais seguem em atendimento.

Quatro unidades de saúde ficaram fechadas nesta terça: US Ilha da Pintada, US Ilha do Pavão, US Farrapos e US Aparício Borges. Outras seis operaram com restrições (falta de luz, internet ou alagamentos no entorno): Bom Jesus, Maria da Conceição, Estrada dos Alpes, Jardim Cascata, Nossa Senhora de Belém e São Gabriel.

Até às 18h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou 26 ocorrências relacionadas à chuva. Dessas, cinco ocasionaram bloqueio total por alagamento e uma por queda de postes/fios. Três semáforos estavam fora de operação. Conforme a EPTC, o trânsito segue alterado na rua Voluntários da Pátria em razão do fechamento das comportas do Guaíba.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) suspendeu o atendimento à população de alguns sanitários públicos da região Sul e Extremo-Sul. Estão fechados, temporariamente, os sanitários Ipanema (avenida Guaíba), Praça Guarujá (avenida Guaíba), Belém Novo II (avenida Heitor Vieira/Eucaliptos) e os quatro sanitários da Praia do Lami. Os equipamentos serão reabertos assim que possível.

As equipes da Secretaria Municipal de Educação (Smed) estão trabalhando junto aos demais órgãos da prefeitura para atender as comunidades escolares. Onze escolas da rede municipal e seis instituições conveniadas estão com aulas suspensas em decorrência do mau tempo:

EMEF Lidovino Fanton (Restinga); EMEI Ponta Grossa (Ponta Grossa); EMEF Marcírio Goulart Loureiro (Cel. Aparício Borges); EMEF Chico Mendes (Mário Quintana); EMEF Victor Issler (Mário Quintana); EMEF Timbaúva (Mário Quintana); EMEI Valneri Antunes (Mário Quintana); EMEI Vila Tronco (Santa Tereza); EMEF Antônio Giudice (Humaitá); EMEI Humaitá (Humaitá); EMEI Vila Elizabeth (Sarandi); Escola Comunitária Tia Rosa (Mário Quintana); Escola Comunitária Anjo das Flores (Arquipélago); Escola Comunitária ABRASCE Ilha do Pavão (Arquipélago); Escola Comunitária ABRASCE Pampa (Farrapos); Escola Comunitária Tecnobaby (Farrapos); Escola Comunitária Nossa Senhora Aparecida Vila São Pedro (Partenon).

