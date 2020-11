Mundo Presidente da França anuncia flexibilização do lockdown e prevê início da vacinação contra o coronavírus até janeiro

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Presidente francês advertiu que medidas poderão ser revertidas caso o coronavírus volte a circular em patamares muito elevados Foto: Reprodução Presidente francês advertiu que medidas poderão ser revertidas caso o coronavírus volte a circular em patamares muito elevados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (24) um plano de flexibilização do lockdown no país a partir deste sábado. Os franceses estão em confinamento quase total desde o fim de outubro, após os números do coronavírus baterem níveis alarmantes nesta segunda onda da pandemia na Europa.

Macron também afirmou que o início da vacinação contra a Covid-19 na França deve começar no fim de dezembro ou em janeiro. Segundo o presidente, a imunização não será obrigatória. Mesmo assim, ele assegurou:

“Nossa estratégia [de combate à pandemia] se baseia nas várias vacinas”. O presidente comemorou a queda no número diário de casos confirmados da Covid-19 – eram 60 mil antes do início do lockdown e, na semana passada, ficou em 20 mil.

Macron, porém, advertiu que as medidas de flexibilização podem ser retiradas caso os números do coronavírus voltem a piorar na França. “Façamos tudo para evitar uma terceira onda e um terceiro confinamento”, disse.

A partir de 28 de novembro

Ficam autorizadas a caminhada e as atividades físicas ao ar livre por três horas diárias e dentro de um raio de 20 km a partir de casa. Atividades extraescolares ao ar livre também ficam permitidas. Reabertura do comércio até as 21h, com serviços de entrega. Retomada das cerimônias religiosas, com ocupação máxima de 30 pessoas

A partir de 15 de dezembro

Fim do lockdown; as pessoas poderão deixar suas casas para motivos diversos. Porém, haverá toque de recolher das 21h às 7h, exceto nas noites de Natal e de Ano. Novo.

A partir de 20 de janeiro

Reabertura de restaurantes e academias. Retomada das aulas presenciais no equivalente ao Ensino Médio. Universidades voltam apenas 15 dias depois.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo