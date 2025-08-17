Domingo, 17 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025
Macron (C), Trump (E) e Zelensky se encontram nesta segunda-feiraFoto: Reprodução
O presidente da França, Emmanuel Macron, viajará a Washington, nos Estados Unidos, com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e outros representantes europeus na segunda-feira (18), informou o gabinete da presidência francesa em um comunicado no domingo.
Os líderes prosseguirão com o “trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura que preserve os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa”, afirmou o comunicado. Um funcionário da Casa Branca disse que vários líderes europeus foram convidados para a reunião.
Até o momento, já confirmaram os líderes:
Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Friedrich Merz, chanceler alemão
Alexander Stubb, presidente da Finlândia.