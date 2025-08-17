Domingo, 17 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Presidente da França participará de reunião com Trump e Zelensky na Casa Branca

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Macron (C), Trump (E) e Zelensky se encontram nesta segunda-feira

Foto: Reprodução
Comunicado da presidência francesa diz que trabalho entre EUA e europeus tem como objetivo alcançar paz justa e duradoura que preserve interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa

O presidente da França, Emmanuel Macron, viajará a Washington, nos Estados Unidos, com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e outros representantes europeus na segunda-feira (18), informou o gabinete da presidência francesa em um comunicado no domingo.

Os líderes prosseguirão com o “trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura que preserve os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa”, afirmou o comunicado. Um funcionário da Casa Branca disse que vários líderes europeus foram convidados para a reunião.

Até o momento, já confirmaram os líderes:

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Friedrich Merz, chanceler alemão
Alexander Stubb, presidente da Finlândia.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Após encontro com Putin, Trump se reunirá com Zelensky e líderes europeus nesta segunda
Em crise, Bolívia irá às urnas neste domingo para guinada à direita após 20 anos
https://www.osul.com.br/presidente-da-franca-participara-de-reuniao-com-trump-e-zelensky-na-casa-branca/ Presidente da França participará de reunião com Trump e Zelensky na Casa Branca 2025-08-17
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades de Porto Alegre nesta semana
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre entrega a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 à Câmara Municipal nesta segunda-feira
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.844 vagas de emprego nesta semana
Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Flamengo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro
Grêmio Fora de Casa, Grêmio enfrenta o Atlético-MG pela 20ª rodada do Brasileirão
Brasil Comissão para apurar fraudes ao INSS é instalada nesta semana
Política Em vídeo ao presidente dos Estados Unidos, Lula defende diálogo e diz plantar comida, não ódio
Mundo Atiradores deixam 3 mortos e 8 feridos em restaurante em Nova York, nos Estados Unidos
Mundo Em crise, Bolívia irá às urnas neste domingo para guinada à direita após 20 anos
Inter Inter e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão
Pode te interessar

Mundo Atiradores deixam 3 mortos e 8 feridos em restaurante em Nova York, nos Estados Unidos

Mundo Em crise, Bolívia irá às urnas neste domingo para guinada à direita após 20 anos

Mundo Após encontro com Putin, Trump se reunirá com Zelensky e líderes europeus nesta segunda

Mundo Silêncio internacional sobre a guerra comercial de Trump surpreende a todos