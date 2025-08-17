Mundo Presidente da França participará de reunião com Trump e Zelensky na Casa Branca

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Macron (C), Trump (E) e Zelensky se encontram nesta segunda-feira Foto: Reprodução Comunicado da presidência francesa diz que trabalho entre EUA e europeus tem como objetivo alcançar paz justa e duradoura que preserve interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da França, Emmanuel Macron, viajará a Washington, nos Estados Unidos, com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e outros representantes europeus na segunda-feira (18), informou o gabinete da presidência francesa em um comunicado no domingo.

Os líderes prosseguirão com o “trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura que preserve os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa”, afirmou o comunicado. Um funcionário da Casa Branca disse que vários líderes europeus foram convidados para a reunião.

Até o momento, já confirmaram os líderes:

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

Friedrich Merz, chanceler alemão

Alexander Stubb, presidente da Finlândia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-da-franca-participara-de-reuniao-com-trump-e-zelensky-na-casa-branca/

Presidente da França participará de reunião com Trump e Zelensky na Casa Branca

2025-08-17