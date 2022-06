Mundo Presidente da França pode visitar a Ucrânia após decisão sobre candidatura do país à União Europeia

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Macron foi criticado recentemente por líderes ucranianos. Foto: Divulgalção Macron foi criticado recentemente por líderes ucranianos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgalção

O presidente francês Emmanuel Macron pode fazer sua primeira visita à Ucrânia desde a invasão russa, após a decisão da União Europeia sobre a candidatura de Kiev para integrar o bloco – que deve ser divulgada no fim do mês de junho – conforme informou uma fonte do Palácio do Eliseu a jornalistas nesta sexta-feira (10).

“Estamos esperando a comissão nos dar sua opinião. A decisão pode ser de conceder o status de candidata à Ucrânia”, disse a fonte. “Vamos definir o momento da visita conforme esses parâmetros”, acrescentou.

O funcionário do palácio enfatizou que Macron quer visitar a Ucrânia da maneira mais útil possível ao país invadido. Desde que a Rússia iniciou sua operação militar na Ucrânia, muitos líderes ocidentais visitaram o país, incluindo o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi. No entanto, Macron ainda não viajou à capital ucraniana, apesar do papel ativo que assumiu durante a crise.

Macron foi criticado recentemente por líderes ucranianos, devido a comentários nos quais afirmou que “não devemos humilhar a Rússia” em nome de uma resolução diplomática.

