Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

O chefe de Estado da Itália, Sergio Mattarella, concordou neste sábado (29) em cumprir um segundo mandato, disseram políticos de alto escalão, depois que os partidos não conseguiram encontrar um candidato alternativo mutuamente aceitável em uma semana de muitas votações no parlamento.

Mattarella, de 80 anos, havia descartado permanecer no cargo, mas com a estabilidade política do país em risco, era considerado improvável que ele resistisse à pressão para permanecer.

A “disposição de Mattarella para servir um segundo mandato… mostra seu senso de responsabilidade e seu apego ao país e suas instituições”, disse a ministra de Assuntos Regionais, Mariastella Gelmini, em comunicado.

O líder do Partido Democrático de centro-esquerda, Enrico Letta, que defendeu a reeleição de Mattarella, falou aos repórteres para expressar seus “enormes agradecimentos ao presidente por sua escolha generosa em relação ao país”.

Chefes parlamentares foram ao palácio do presidente no centro de Roma para pedir que ele permaneça no cargo, depois que os legisladores não conseguiram eleger um presidente no sábado após sete rodadas de votação.

O primeiro-ministro Mario Draghi, que não conseguiu encontrar apoio para suas próprias ambições para o cargo, ligou anteriormente para Mattarella e também pediu que ele permanecesse, disse uma fonte política. É a segunda vez consecutiva que um presidente é convidado a renovar seu mandato de sete anos.

Em 2013, os líderes políticos apelaram ao então chefe de Estado, Giorgio Napolitano, que tinha quase 90 anos, depois de também não terem encontrado um candidato consensual.

Napolitano concordou com relutância, mas ficou de lado dois anos depois, depois que um novo governo foi instalado.

