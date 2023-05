Esporte Presidente da La Liga rebate Vini Jr. e jogador responde: “A imagem do seu campeonato está abalada”

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

Javier Tebas é o presidente da La Liga. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vinícius Júnior foi confrontado por Javier Tebas, presidente da La Liga, após criticar a associação pela falta de procedimentos eficientes para coibir o racismo no futebol espanhol. Após o jogador ser alvo de ataques racistas neste domingo (21), durante a derrota por 1 a 0 sofrida pelo Real Madrid diante do Valencia, e publicar um texto dizendo que a La Liga normaliza insultos do tipo, Tebas rebateu com uma publicação nas redes sociais.

O dirigente afirmou que o atacante brasileiro não compreende as formas como a associação pode atuar para combater o racismo e citou uma reunião à qual ele não teria comparecido para tratar do tema. Também classificou a manifestação de Vini como injúria contra a liga.

“Já que aqueles que deveriam te explicar o que a La Liga pode fazer em casos de racismo não te explicam, vamos tentar explicar a você nós mesmos, apesar de você não ter se apresentado em nenhuma das datas acordadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e injuriar a La Liga, é necessário que você se informe adequadamente, Vini Jr. Não se deixe manipular e trate de entender bem as competências de cada um e o trabalho que estamos fazendo juntos”, escreveu.

Em seu Twitter, o atacante brasileiro rebateu a fala do presidente da competição. “Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa… Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove”, afirmou o brasileiro em seu perfil.

2023-05-21