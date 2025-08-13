Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

| Presidente da OAB-RS Leonardo Lamachia recebe Medalha do Mérito Farroupilha e critica STF

Por Gisele Flores | 13 de agosto de 2025

Presidente da OAB-RS recebe Medalha do Mérito Farroupilha ao Lado da Presidente da Assembleia Nadine Anflor e o proponente Deputado Gustavo Victorino

Foto: Gisele Flores

PORTO ALEGRE — O presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, foi agraciado nesta segunda-feira (12), Dia do Advogado, com a Medalha do Mérito Farroupilha, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos).

Durante a cerimônia, realizada no Salão Júlio de Castilhos, Lamachia fez uma firme defesa do Estado de Direito e criticou decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF). “A defesa da democracia não pode ser um cheque em branco para violações legais”, afirmou, cobrando reação do Congresso diante do que classificou como “excessos” da Corte.

O Presidente da OAB-RS também destacou conquistas da entidade, como a extinção da dívida pública estadual, a captação de R$ 4 bilhões em recursos e o apoio às vítimas das enchentes. Ressaltou ainda o papel da Cidade da Advocacia, maior encontro jurídico do país.

A deputada Delegada Nadine Anflor (PSDB), que representou a presidência da Assembleia, afirmou que a medalha reconhece uma advocacia “vigilante na preservação das garantias”. Victorino elogiou o perfil institucional de Lamachia e sua interlocução com o Judiciário.

A cerimônia contou com autoridades dos três poderes, representantes da Defensoria Pública, da Prefeitura e da Câmara Municipal de Porto Alegre — entre eles os vereadores Comandante Nádia (PL) e Tiago Albrecht (Novo). Também estiveram presentes os dirigentes da Rede Pampa de Comunicação: o presidente Alexandre Gadret e o vice-presidente Paulo Sérgio Pinto, citados por Lamachia em agradecimento pelo espaço institucional concedido à advocacia gaúcha nos debates públicos.

 

 

