Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Brigada Militar celebra 70 anos do 9º BPM com balanço operacional e homenagem a executivo da Rede Pampa

Por Gisele Flores | 13 de agosto de 2025

Vice-Presidente da Rede Pampa Paulo Sérgio Pinto ao Centro recebendo a Comenda Pedro e Paulo

Vice-Presidente da Rede Pampa Recebe Medalha Pedro e Paulo no aniversário de 70 anos do 9º BPM

Foto: Gisele Flores
Vice-Presidente da Rede Pampa Paulo Sérgio Pinto ao Centro recebendo a Comenda Pedro e Paulo

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul realizou nesta segunda-feira (11/08) a cerimônia de comemoração dos 70 anos do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), sediado em Porto Alegre. O evento reuniu autoridades civis e militares, além de representantes da sociedade, e teve como destaque a entrega da Comenda Pedro e Paulo a membros da sociedade civil e pública, entre eles o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto .

A honraria reconhece personalidades que contribuem para o fortalecimento das instituições públicas e da cidadania. Em seu discurso, Pinto ressaltou o simbolismo da homenagem e a coincidência com datas marcantes da emissora que dirige.

“Estamos aqui neste momento solene, escolhido a dedo para a solenidade de aniversário dos 70 anos do 9º BPM e de uma Brigada Militar que foi fundada em 1897. Falamos de uma unidade quase centenária dentro de uma Brigada que é mais que bicentenária”, afirmou.

O executivo também destacou os marcos históricos da Rede Pampa e da TV Pampa, que têm papel relevante na comunicação regional. “Transfiro esta honra aos nossos colegas da Rede Pampa, que está completando 55 anos, e à TV Pampa, que celebra 45 anos. Esta medalha e este diploma são de todos os nossos colaboradores, nossos colegas, nossos ouvintes, nossos telespectadores e de nossos parceiros.”

Durante a solenidade, o comandante do batalhão, tenente-coronel Fábio da Silva Schmitt, apresentou os dados operacionais da unidade em 2025. Segundo o balanço, o 9º BPM atendeu 38.248 ocorrências ao longo do ano, realizou 3.021 prisões e efetuou 46.907 abordagens. A média diária foi de 104 atendimentos, nove prisões e 127 abordagens.

Schmitt também destacou a atuação da corporação no combate ao furto de fios e cabos na região da Vila dos Papeleiros. Uma operação conjunta com a Polícia Civil, realizada em julho, resultou na prisão de 12 pessoas e na retirada de 120 toneladas de lixo. A Brigada Militar aponta redução de 60% nos furtos na área do batalhão e de 50% em toda a capital.

O evento também anunciou investimentos na infraestrutura da unidade. Estão previstos R$ 14 milhões do fundo de reconstrução do Estado para reforma completa da sede, incluindo instalação de placas solares e vagas para viaturas elétricas. Outros R$ 8 milhões estão sendo pleiteados via edital do PROCEL para eficiência energética, além de R$ 2,1 milhões captados pelo programa PISEG para aquisição de novas viaturas.

A cerimônia relembrou episódios históricos da corporação, como a morte do cabo Valdeci em 1990, e homenageou veteranos como o sargento Bloss, de 88 anos, e a tenente Terezinha, da primeira turma de policiais femininas, assassinada na década de 1970.

70 anos do 9º Batalhão da Policia Militar

Fotos: Gisele Flores

