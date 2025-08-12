Rio Grande do Sul 29ª Oktoberfest Missões de Cerro Largo apresenta sua programação

Por Gisele Flores | 12 de agosto de 2025

Presidente da Rede Pampa Alexandre Gadret, Rafaela Schoepfer (2ª Princesa), Michele Paqueira (Rainha), Andresa Xavier (1ª Princesa), Felipe Grings (Presidente da ACI de Cerro Largo) Foto: Gisele Flores Foto: Gisele Flores

PORTO ALEGRE — A corte da 29ª Oktoberfest Missões, tradicional celebração da cultura germânica realizada em Cerro Largo, município localizado a cerca de 490 km da capital gaúcha, esteve em Porto Alegre para divulgar a programação oficial do evento, que acontece de 8 a 12 de outubro de 2025 no Parque Municipal de Exposições.

A rainha Michele Werner Paqueira, a 1ª princesa Andressa Xavier, a 2ª princesa Rafaela John Schropfer e o presidente da festa e da Associação Comercial e Industrial de Cerro Largo, Felipe Grings, foram recebidos pelo presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret, durante visita ao complexo de estúdios da emissora. A comitiva também participou de uma entrevista na Rádio Liberdade, conduzida pelo comunicador Evandro Leboutte.

Durante a visita, os representantes apresentaram os destaques da programação, que promete cinco dias de intensa celebração da cultura germânica, com música, danças típicas, gastronomia, chopp artesanal, atividades para crianças e os tradicionais bailes da região.

Programação oficial

Quarta-feira (8/10) : recepção de autoridades, carreata da alegria, apresentação do Grupo Tio Phil e show do Grupo Atração.

: recepção de autoridades, carreata da alegria, apresentação do Grupo Tio Phil e show do Grupo Atração. Quinta-feira (9/10) : festival de cucas, show da banda argentina RP2000 e encerramento com Banda Doce Pecado.

: festival de cucas, show da banda argentina RP2000 e encerramento com Banda Doce Pecado. Sexta-feira (10/10) : Festival de Canto da Língua Alemã, premiação de concurso de desenho, shows com Banda Interlagos, Grupo Xixando e Baile do Chopp com Helmatland, Orquestra Continental e Banda Porto do Som.

: Festival de Canto da Língua Alemã, premiação de concurso de desenho, shows com Banda Interlagos, Grupo Xixando e Baile do Chopp com Helmatland, Orquestra Continental e Banda Porto do Som. Sábado (11/10) : teatro, encontro de ex-soberanas, shows com Garotos do Fandango, Banda Velho Rock, Banda Mais e Baile do Chopp com Helmatland, Banda Real e Portal da Serra.

: teatro, encontro de ex-soberanas, shows com Garotos do Fandango, Banda Velho Rock, Banda Mais e Baile do Chopp com Helmatland, Banda Real e Portal da Serra. Domingo (12/10): capoeira com Apomil, Baile da Terceira Idade, apresentações culturais e encerramento com Banda Garotos do Som (GDS) e Banda Mercosul.

O Parque Municipal contará ainda com feira comercial com cerca de 50 expositores, mostra de artesanato e agricultura familiar com 20 expositores, parque de diversões, espaço de turismo e presença dos personagens Fritz e Frida. Na área gastronômica, estarão presentes o Restaurante Porteira das Missões, Ronda Crioula, Cantina da Etnia Italiana, Bierstube, Kasarão e Agroindústria Steimetz.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3359-1402.

Corte da 29ª Visitando Rede Pampa



Fotos: Gisele Flores

