Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul 29ª Oktoberfest Missões de Cerro Largo apresenta sua programação

Por Gisele Flores | 12 de agosto de 2025

Presidente da Rede Pampa Alexandre Gadret,,Rafaela Schoepfer (2 Princesa), Michele Paqueira (Rainha), Andresa Xavier (1 Princesa), Felipe Grings (Presidente da Aci Cerro Largo)

Presidente da Rede Pampa Alexandre Gadret, Rafaela Schoepfer (2ª Princesa), Michele Paqueira (Rainha), Andresa Xavier (1ª Princesa), Felipe Grings (Presidente da ACI de Cerro Largo)

Foto: Gisele Flores

PORTO ALEGRE — A corte da 29ª Oktoberfest Missões, tradicional celebração da cultura germânica realizada em Cerro Largo, município localizado a cerca de 490 km da capital gaúcha, esteve em Porto Alegre para divulgar a programação oficial do evento, que acontece de 8 a 12 de outubro de 2025 no Parque Municipal de Exposições.

A rainha Michele Werner Paqueira, a 1ª princesa Andressa Xavier, a 2ª princesa Rafaela John Schropfer e o presidente da festa e da Associação Comercial e Industrial de Cerro Largo, Felipe Grings, foram recebidos pelo presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret, durante visita ao complexo de estúdios da emissora. A comitiva também participou de uma entrevista na Rádio Liberdade, conduzida pelo comunicador Evandro Leboutte.

Durante a visita, os representantes apresentaram os destaques da programação, que promete cinco dias de intensa celebração da cultura germânica, com música, danças típicas, gastronomia, chopp artesanal, atividades para crianças e os tradicionais bailes da região.

Programação oficial

  • Quarta-feira (8/10): recepção de autoridades, carreata da alegria, apresentação do Grupo Tio Phil e show do Grupo Atração.
  • Quinta-feira (9/10): festival de cucas, show da banda argentina RP2000 e encerramento com Banda Doce Pecado.
  • Sexta-feira (10/10): Festival de Canto da Língua Alemã, premiação de concurso de desenho, shows com Banda Interlagos, Grupo Xixando e Baile do Chopp com Helmatland, Orquestra Continental e Banda Porto do Som.
  • Sábado (11/10): teatro, encontro de ex-soberanas, shows com Garotos do Fandango, Banda Velho Rock, Banda Mais e Baile do Chopp com Helmatland, Banda Real e Portal da Serra.
  • Domingo (12/10): capoeira com Apomil, Baile da Terceira Idade, apresentações culturais e encerramento com Banda Garotos do Som (GDS) e Banda Mercosul.

O Parque Municipal contará ainda com feira comercial com cerca de 50 expositores,  mostra de artesanato e agricultura familiar com 20 expositores, parque de diversões, espaço de turismo e presença dos personagens Fritz e Frida. Na área gastronômica, estarão presentes o Restaurante Porteira das Missões, Ronda Crioula, Cantina da Etnia Italiana, Bierstube, Kasarão e Agroindústria Steimetz.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3359-1402.

Corte da 29ª Visitando Rede Pampa

  • corte 6
  • CORTE3
  • Imagem do WhatsApp de 2025-08-12 à(s) 13.16.39_1a58976f

Fotos: Gisele Flores

Polícia Civil investiga vazamento de dados sigilosos sobre caso de abuso no RS
