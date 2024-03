Política Presidente da Petrobras diz que Lula não deu ordem sobre dividendos da estatal

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas. Foto: Ricardo Stuckert/PR Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, esclareceu nesta segunda-feira (11) sobre a decisão de adiar a distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas. Na última sexta-feira (8), a empresa perdeu R$ 55,3 bilhões em valor de mercado após frustrar as expectativas dos acionistas. A entrevista foi concedida ao canal Globo News.

Prates disse que a decisão não partiu de ordem do presidente Lula (PT).

“O presidente não deu nenhuma ordem sobre a questão dos dividendos. Nós estamos discutindo isso com o acionista majoritário dentro dos espaços possíveis. Houve uma discussão a tempo do anúncio do balanço, havia necessidade de fechar o balanço. E foi definido que a gente adiaria a discussão”, disse.

Nesta segunda, os papéis da Petrobras não conseguiram sustentar o sinal positivo visto durante boa parte do dia e fecharam em queda. Ao final do pregão, as ações preferenciais (sem direito a voto) da Petrobras caíram 1,30%. Já as ordinárias (com direito a voto) recuaram 1,92%.

Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas. O balanço financeiro de 2023 foi divulgado na quinta-feira (7) e, além de ter vindo abaixo das projeções, também frustrou as expectativas do mercado, que esperava um pagamento de dividendos extraordinários.

Foram anunciados R$ 14,2 bilhões em dividendos para o trimestre, dentro do modelo de pagamento mínimo da companhia.

O Conselho de Administração da Petrobras chegou a propor o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, uma fatia maior do lucro. Mas os representantes do governo votaram contra a proposta, que acabou rejeitada.

O presidente da Petrobras diz que ainda terá que ser definido o que será feito com os dividendos, mas explica que os dividendos extraordinários que restaram de 2023 “não podem ser usados para outra coisa” e diz que a discussão “é espuma”.

“Ficamos com aquela decisão pendente. Os dividendos extraordinários, é bom que se diga, se distribuem 100% para os acionistas todos, inclusive o governo, que tem 37% disso, ou fica tudo numa conta de reserva. Eu parti com a diretoria para uma proposta intermediária, uma proposta de 50% a 50%. A gente divide uma metade, distribui, afinal esses acionistas também acreditaram na nossa gestão”, diz Prates.

