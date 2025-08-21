Mundo Presidente da Rússia só aceita o fim da guerra contra a Ucrânia se incorporar Donbass

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

As informações são da agência de notícias Reuters com base em fontes próximas ao alto escalão do governo russo. Na foto, Vladimir Putin

Para assinar um acordo de paz com o governo ucraniano, o presidente russo, Vladimir Putin, vai exigir ficar com todo o Donbass (região no leste da Ucrânia), além de garantias de que o país vizinho não ingressará na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) nem terá tropas Ocidentais em seu território.

As informações são da agência de notícias Reuters com base em fontes próximas ao alto escalão do governo russo. Caso confirmadas, as exigências vão de encontro às condições que o presidente dos EUA, Donald Trump, vem afirmando ter conseguido após reunir-se no Alasca com Putin na semana passada.

Uma delas é o envio de tropas ocidentais ao território ucraniano após o fim da guerra; outra, a de que a Ucrânia ficará “com muito território” — o Donbass corresponde a cerca de metade das áreas atualmente ocupadas por tropas russas.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesny, já afirmou que não abrirá mão do Donbass, porque isso também significará, segundo Zelensky, que Moscou seguirá tentando se expandir territorialmente até a Europa.

Segundo as fontes russas consultadas pela Reuters, Putin cedeu às demandas territoriais que apresentou em junho de 2024, que exigiam Dontesk e Luhansk – que compõem o Donbass – e Kherson e Zaporizhzhia, no sul. Kiev rejeitou esses termos na ocasião por considerá-los equivalentes à rendição.

Em sua nova proposta, o presidente russo manteve sua exigência de que a Ucrânia se retirasse completamente das partes do Donbass que ainda controla, de acordo com as três fontes. Em troca, Moscou interromperia as atuais linhas de frente em Zaporizhzhia e Kherson, acrescentaram.

A Rússia controla cerca de 88% do Donbass e 73% de Zaporizhzhia e Kherson, de acordo com estimativas dos EUA e dados de fontes abertas. Moscou também está disposta a entregar as pequenas partes das regiões de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk, na Ucrânia, que controla como parte de um possível acordo, disseram as fontes.

Exigências

Putin, no entanto, manteve suas exigências anteriores de que a Ucrânia desista de ingressar Otan e de que a aliança militar estabeleça um compromisso juridicamente vinculativo de que não se expandirá mais para o leste.

O líder russo também quer a garantia por escrito de que nenhuma tropa ocidental seja enviada à Ucrânia como parte de uma força de paz, disseram as fontes. No início do ano, a União Europeia propôs criar uma força de paz composta por solados europeus que estariam na Ucrânia não para lutar ao lado das tropas de Kiev, mas para garantir o fim de combates.

Nesta semana, Trump afirmou que as tropas de paz serão compostas por europeus. Procurado, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia não havia se manifestado sobre as supostas exigências até a última atualização desta reportagem. A Casa Branca e a Otan também ainda não havia se manifestado.

