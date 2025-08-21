Porto Alegre Prefeitura mobiliza equipes após alerta de chuva intensa para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











No período, podem ocorrer temporais, com acumulados que devem superar 50 milímetros, além de rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/h Foto: Alex Rocha/PMPA . (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a ocorrência de chuva intensa válido das 20h desta quinta-feira (21), até as 22h de sábado (23). No período, podem ocorrer temporais, com acumulados que devem superar 50 milímetros, além de rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/h, descargas elétricas e queda de granizo em pontos isolados.

Conforme informações da Catavento Meteorologia, os primeiros núcleos de instabilidade associados à passagem de uma frente fria devem se formar no final da noite desta quinta e início da madrugada de sexta-feira.

A sexta-feira (22), será o dia de maior risco para temporais, especialmente na madrugada e pela manhã – a temperatura poderá chegar a 28°C durante o dia, potencializando a formação de tempestades. Já no sábado, a previsão é de chuva mais bem distribuída, mas com intensidade moderada a forte.

Copae

Diante do cenário, a Copae (Comissão Permanente de Acompanhamento em Emergências) realizou uma reunião emergencial na manhã desta quinta-feira, para alinhar protocolos e medidas de resposta com secretarias de ponta e órgãos parceiros.

O objetivo foi garantir integração das equipes e definir prioridades para atendimento à população em eventuais ocorrências, como alagamentos pontuais, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e bloqueios de vias.

A Defesa Civil orienta a população a não enfrentar o mau tempo, evitar áreas alagadas, arroios e rios, manter distância de postes e placas de sinalização e, em caso de residir em áreas de risco, procurar abrigo seguro.

Emergências

Caso necessário, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-mobiliza-equipes-apos-alerta-de-chuva-intensa-para-porto-alegre/

Prefeitura mobiliza equipes após alerta de chuva intensa para Porto Alegre

2025-08-21