Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Prefeitura mobiliza equipes após alerta de chuva intensa para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

No período, podem ocorrer temporais, com acumulados que devem superar 50 milímetros, além de rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/h

Foto: Alex Rocha/PMPA
. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a ocorrência de chuva intensa válido das 20h desta quinta-feira (21), até as 22h de sábado (23). No período, podem ocorrer temporais, com acumulados que devem superar 50 milímetros, além de rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/h, descargas elétricas e queda de granizo em pontos isolados.

Conforme informações da Catavento Meteorologia, os primeiros núcleos de instabilidade associados à passagem de uma frente fria devem se formar no final da noite desta quinta e início da madrugada de sexta-feira.

A sexta-feira (22), será o dia de maior risco para temporais, especialmente na madrugada e pela manhã – a temperatura poderá chegar a 28°C durante o dia, potencializando a formação de tempestades. Já no sábado, a previsão é de chuva mais bem distribuída, mas com intensidade moderada a forte.

Copae

Diante do cenário, a Copae (Comissão Permanente de Acompanhamento em Emergências) realizou uma reunião emergencial na manhã desta quinta-feira, para alinhar protocolos e medidas de resposta com secretarias de ponta e órgãos parceiros.

O objetivo foi garantir integração das equipes e definir prioridades para atendimento à população em eventuais ocorrências, como alagamentos pontuais, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e bloqueios de vias.

A Defesa Civil orienta a população a não enfrentar o mau tempo, evitar áreas alagadas, arroios e rios, manter distância de postes e placas de sinalização e, em caso de residir em áreas de risco, procurar abrigo seguro.

Emergências

Caso necessário, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Sancionadas leis para saúde mental, eventos e esportes eletrônicos em Porto Alegre
Presidente da Rússia só aceita o fim da guerra contra a Ucrânia se incorporar Donbass
https://www.osul.com.br/prefeitura-mobiliza-equipes-apos-alerta-de-chuva-intensa-para-porto-alegre/ Prefeitura mobiliza equipes após alerta de chuva intensa para Porto Alegre 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio finaliza a preparação para enfrentar o Ceará no Campeonato Brasileiro
Economia Imposto de Renda 2025: consulta ao quarto lote de restituição começa nesta sexta-feira
Grêmio Novo reforço do Grêmio, Marcos Rocha revela mágoa na saída do Palmeiras: “Me senti deslocado”
Porto Alegre Manutenção pode afetar abastecimento de água em dois bairros de Porto Alegre nesta sexta-feira
Rio Grande do Sul Confiança do empresário industrial do Rio Grande do Sul cai e pessimismo é o maior desde a pandemia
Mundo Presidente da Rússia só aceita o fim da guerra contra a Ucrânia se incorporar Donbass
Porto Alegre Sancionadas leis para saúde mental, eventos e esportes eletrônicos em Porto Alegre
Brasil COP30: Governo federal quer enfatizar Belém, no Pará, como sede para não afugentar delegações
Porto Alegre Unidades de saúde estarão abertas no fim de semana em Porto Alegre pela Operação Inverno
Política Polícia Federal deixa cela pronta para eventual prisão de Bolsonaro
Pode te interessar

Porto Alegre Manutenção pode afetar abastecimento de água em dois bairros de Porto Alegre nesta sexta-feira

Porto Alegre Sancionadas leis para saúde mental, eventos e esportes eletrônicos em Porto Alegre

Porto Alegre Unidades de saúde estarão abertas no fim de semana em Porto Alegre pela Operação Inverno

Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações gratuitas