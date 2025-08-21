Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025
No período, podem ocorrer temporais, com acumulados que devem superar 50 milímetros, além de rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/hFoto: Alex Rocha/PMPA
A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a ocorrência de chuva intensa válido das 20h desta quinta-feira (21), até as 22h de sábado (23). No período, podem ocorrer temporais, com acumulados que devem superar 50 milímetros, além de rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/h, descargas elétricas e queda de granizo em pontos isolados.
Conforme informações da Catavento Meteorologia, os primeiros núcleos de instabilidade associados à passagem de uma frente fria devem se formar no final da noite desta quinta e início da madrugada de sexta-feira.
A sexta-feira (22), será o dia de maior risco para temporais, especialmente na madrugada e pela manhã – a temperatura poderá chegar a 28°C durante o dia, potencializando a formação de tempestades. Já no sábado, a previsão é de chuva mais bem distribuída, mas com intensidade moderada a forte.
Copae
Diante do cenário, a Copae (Comissão Permanente de Acompanhamento em Emergências) realizou uma reunião emergencial na manhã desta quinta-feira, para alinhar protocolos e medidas de resposta com secretarias de ponta e órgãos parceiros.
O objetivo foi garantir integração das equipes e definir prioridades para atendimento à população em eventuais ocorrências, como alagamentos pontuais, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e bloqueios de vias.
A Defesa Civil orienta a população a não enfrentar o mau tempo, evitar áreas alagadas, arroios e rios, manter distância de postes e placas de sinalização e, em caso de residir em áreas de risco, procurar abrigo seguro.
Emergências
Caso necessário, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.