Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Sancionadas leis para saúde mental, eventos e esportes eletrônicos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Como essas doenças são tratadas ao longo de toda a vida, a partir da lei não há mais necessidade de renovação do laudo médico

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Como essas doenças são tratadas ao longo de toda a vida, a partir da lei não há mais necessidade de renovação do laudo médico.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta quinta-feira (21), no Centro Administrativo Municipal, quatro leis aprovadas pela Câmara Municipal nas áreas de saúde mental, eventos e prática esportiva em Porto Alegre.

De autoria da vereadora Tanise Sabino, a lei 14.273 estabelece que o Município não poderá recusar laudo médico pericial que ateste esquizofrenia ou outras psicoses crônicas em razão da data de emissão. Como essas doenças são tratadas ao longo de toda a vida, a partir da lei não há mais necessidade de renovação do laudo médico.

“Esse é um avanço importante, porque a esquizofrenia é um transtorno crônico, que não tem cura, apenas tratamento. Não é mais necessário a pessoa buscar um diagnóstico que já tem apenas para emitir um novo laudo”, disse o prefeito Sebastião Melo.

De autoria da mesma vereadora, também foi sancionada a lei 14.295, que institui o Programa Permanente em Saúde Mental nas escolas da rede municipal de ensino. Atualmente, a Capital conta com 24 equipes multiprofissionais, com atuação de 184 agentes, que fazem a articulação entre escolas, Centros de Atenção Psicossocial, Centro de Referência de Assistência Social e outras instituições. O quadro deve ser ampliado até o final de 2026.

Eventos e esportes

No mesmo ato, duas normas de autoria do vereador Márcio Bins Ely foram sancionadas. A lei 14.284 declara de utilidade pública o Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com objetivo de garantir e ampliar os direitos do setor de eventos.

Já a Lei 14.306 institui a Política Municipal de Incentivo à Prática de Esportes Eletrônicos na Capital. O Brasil é o terceiro maior país em audiência de torneios de eSports e o projeto possibilita a criação de competições e exposições voltadas a esse público em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

COP30: Governo federal quer enfatizar Belém, no Pará, como sede para não afugentar delegações
Prefeitura mobiliza equipes após alerta de chuva intensa para Porto Alegre
https://www.osul.com.br/sancionadas-leis-para-saude-mental-eventos-e-esportes-eletronicos-em-porto-alegre/ Sancionadas leis para saúde mental, eventos e esportes eletrônicos em Porto Alegre 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio finaliza a preparação para enfrentar o Ceará no Campeonato Brasileiro
Economia Imposto de Renda 2025: consulta ao quarto lote de restituição começa nesta sexta-feira
Grêmio Novo reforço do Grêmio, Marcos Rocha revela mágoa na saída do Palmeiras: “Me senti deslocado”
Porto Alegre Manutenção pode afetar abastecimento de água em dois bairros de Porto Alegre nesta sexta-feira
Rio Grande do Sul Confiança do empresário industrial do Rio Grande do Sul cai e pessimismo é o maior desde a pandemia
Mundo Presidente da Rússia só aceita o fim da guerra contra a Ucrânia se incorporar Donbass
Porto Alegre Prefeitura mobiliza equipes após alerta de chuva intensa para Porto Alegre
Brasil COP30: Governo federal quer enfatizar Belém, no Pará, como sede para não afugentar delegações
Porto Alegre Unidades de saúde estarão abertas no fim de semana em Porto Alegre pela Operação Inverno
Política Polícia Federal deixa cela pronta para eventual prisão de Bolsonaro
Pode te interessar

Porto Alegre Manutenção pode afetar abastecimento de água em dois bairros de Porto Alegre nesta sexta-feira

Porto Alegre Prefeitura mobiliza equipes após alerta de chuva intensa para Porto Alegre

Porto Alegre Unidades de saúde estarão abertas no fim de semana em Porto Alegre pela Operação Inverno

Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações gratuitas