Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Brasil COP30: Governo federal quer enfatizar Belém, no Pará, como sede para não afugentar delegações

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

A ideia é enaltecer a cidade escolhida e garantir que haverá leitos para todas as delegações das nações e visitantes

Foto: Reprodução

O governo deve aumentar o foco na comunicação para enfatizar que descarta a possibilidade de anunciar outra capital para a sede da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) em conjunto com Belém, no Pará.

A reportagem apurou que há o temor de que a vinculação de uma possível mudança e os preços exorbitantes de hospedagem na cidade possam postergar algumas reservas até o último momento.

Portanto, a ideia é enaltecer a cidade escolhida e garantir que haverá leitos para todas as delegações das nações e visitantes. Para isso, o governo tem investido em dois navios com 10 mil leitos ao todo.

As delegações de nações mais pobres e que serão mais afetadas pelas mudanças climáticas terão prioridade na reserva desses tipos de leitos. Até o momento, quase a metade das cabines dos navios já está reservada.

