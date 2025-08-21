Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025
A ideia é enaltecer a cidade escolhida e garantir que haverá leitos para todas as delegações das nações e visitantesFoto: Reprodução
O governo deve aumentar o foco na comunicação para enfatizar que descarta a possibilidade de anunciar outra capital para a sede da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) em conjunto com Belém, no Pará.
A reportagem apurou que há o temor de que a vinculação de uma possível mudança e os preços exorbitantes de hospedagem na cidade possam postergar algumas reservas até o último momento.
Portanto, a ideia é enaltecer a cidade escolhida e garantir que haverá leitos para todas as delegações das nações e visitantes. Para isso, o governo tem investido em dois navios com 10 mil leitos ao todo.
As delegações de nações mais pobres e que serão mais afetadas pelas mudanças climáticas terão prioridade na reserva desses tipos de leitos. Até o momento, quase a metade das cabines dos navios já está reservada.