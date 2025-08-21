Porto Alegre Unidades de saúde estarão abertas no fim de semana em Porto Alegre pela Operação Inverno

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Serão 15 unidades de saúde abertas no sábado (23), e cinco no domingo (24), das 10h às 19h

Consultas, vacinação e acesso a medicamentos estarão disponíveis neste fim de semana, na programação da Operação Inverno da prefeitura de Porto Alegre. Serão 15 unidades de saúde abertas no sábado (23), e cinco no domingo (24), das 10h às 19h. O Consultório na Rua Centro garantirá atendimento à população em situação de rua, das 10h às 14h.

A Operação Inverno tem como objetivo reduzir a pressão sobre as emergências e fortalecer ações de prevenção, como a vacinação contra gripe. Iniciada no começo de junho, a estratégia busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

A ideia é reforçar o papel da Atenção Primária à Saúde como a principal porta de entrada para o SUS, especialmente em casos de menor gravidade. Ao buscar atendimento nas unidades, a população contribui para a organização do sistema, permitindo que os hospitais concentrem os recursos nos casos de urgência e emergência.

Unidades abertas:

Sábado, 23

– Passo das Pedras 1: avenida Gomes de Carvalho, 510 (Passo das Pedras)

– Ramos: rua K esquina rua R C, s/n (Rubem Berta)

– Farrapos: Paróquia Santíssima Trindade – rua José Luiz Perez Garcia, 5 (Farrapos)

– Chácara da Fumaça: rua Martim Félix Berta, 2432 (Mário Quintana)

– Panorama: rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/n (Lomba do Pinheiro)

– Tristeza: avenida Wenceslau Escobar, 2442 (Tristeza)

– Lami: rua Nova Olinda, 202 (Lami)

– Modelo: avenida Jerônimo de Ornelas, 55 (Santana)

– Primeiro de Maio: avenida Professor Oscar Pereira, 6199 (Cascata)

– Conceição: rua Álvares Cabral, 429 (Cristo Redentor) – atendimento das 10h às 16h

– Assis Brasil: avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)

– São Carlos: avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)

– Bom Jesus: rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)

– José Mauro Ceratti Lopes: Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)

– Moab Caldas: avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)

– Consultório na Rua Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h

Domingo, 24

– Assis Brasil: avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)

– São Carlos: avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)

– Bom Jesus: rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)

– José Mauro Ceratti Lopes: Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)

– Moab Caldas: avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)

– Consultório na Rua Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h

