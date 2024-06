Mundo Presidente da Turquia pede apoio de Lula para que seu país também faça parte do Brics

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

O presidente Lula teve uma reunião bilateral com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, à margem da Cúpula do G7 nessa sexta-feira, na Itália. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, solicitou nessa sexta-feira (14) apoio ao mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para a solicitação de adesão de Ancara ao Brics, bloco de países originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que teve em 2023 as adesões de Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã.

A informação foi divulgada em um comunicado do Palácio do Planalto após a reunião bilateral entre os dois que foi realizada à margem do G7, na região da Apúlia, na Itália. Lula disse quer vai apoiar a demanda turca e afirmou que pretende fazer uma visita ao país localizado na região que conecta a Europa ao Oriente Médio. Por sua vez, Erdogan confirmou que estará no Brasil para a Cúpula do G20, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Índia

Entre os outros compromissos do presidente Lula na Cúpula do G7, na Itália, o líder brasileiro teve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nessa sexta-feira. Recentemente reeleito, o líder indiano confirmou presença na Cúpula do G20, que será realizada no Brasil em novembro. A Índia precedeu o Brasil na Presidência do G20, em 2023. Lula afirmou a Modi que pretende fazer uma visita ao país asiático.

França

Em outra frente, Lula e o presidente francês, Emmanuel Macron, retomaram nessa sexta-feira o debate sobre a colaboração dos países no combate ao garimpo ilegal no Brasil e na Guiana Francesa. Os dois líderes se encontraram em uma reunião bilateral, no âmbito das atividades em torno da Cúpula do G7. Em março, durante visita de Macron ao país, Brasil e França firmaram acordo em torno do combate às ameaças à segurança e ao meio ambiente, e os riscos à saúde que afetam a região transfronteiriça.

As partes reafirmam seu compromisso em cooperar no âmbito bilateral e no âmbito regional no Escudo das Guianas, no combate à criminalidade transfronteiriça, em especial ao garimpo ilegal, o tráfico de madeira e de espécies de fauna e flora silvestres ameaçadas de extinção. Nesse intuito, pactuaram a cooperação nas áreas da polícia e da inteligência e de outras questões de interesse comum.

Lula e Macron discutiram outras colaborações entre os países, inclusive um ano cultural do Brasil na França e da França no Brasil. No próximo dia 19 de junho, a Casa do Brasil na França celebra 65 anos.

Papa Francisco

Acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva, Lula também se reuniu na tarde dessa sexta-feira com o Papa Francisco, na região de Apúlia, onde tiveram uma reunião bilateral para tratar sobre paz mundial, combate à fome e a necessidade de redução das desigualdades no planeta.

O presidente Lula conversou com o líder religioso sobre o impacto da desigualdade racial, de gênero e educacional na sociedade. “Quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano”, disse o presidente.

Na conversa, Lula parabenizou o Papa Francisco pelo discurso proferido durante a sessão da Cúpula G7 que discute os impactos do uso de inteligência artificial. O líder religioso alertou que a humanidade está condenada a um futuro sem esperança caso a máquina e a inteligência artificial privem as pessoas da capacidade de decidir sobre as suas próprias vidas.

O pontífice afirmou que a tecnologia é um “instrumento fascinante”, mas que, como todas as ferramentas criadas pelo homem, também possui capacidade de causar danos. O Papa Francisco destacou a necessidade de lembrar que nenhuma inovação é neutra e alertou sobre o impacto da tecnologia na sociedade e na reestruturação das relações sociais e posições de poder.

2024-06-14