Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Mundo Presidente da Ucrânia acusa a Rússia de não se preparar para paz e de deslocar tropas

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Declaração acontece às vésperas do encontro entre Trump e Putin no Alasca. Na foto, Volodymyr Zelensky

Foto: Reprodução

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira (11) que não há sinais de que a Rússia esteja se preparando para pôr fim às hostilidades na Ucrânia.

“Pelo contrário, eles estão movendo suas tropas e forças de forma a lançar novas operações ofensivas”, disse ele em um discurso à noite (horário local), citando um relatório da inteligência da Ucrânia. A declaração acontece a poucos dias de uma reunião marcada entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, no Alasca.

Entenda a guerra na Ucrânia

A Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho. Ainda em 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Os russos avançam lentamente pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona por um acordo de paz.

A Ucrânia tem realizado ataques cada vez mais ousados dentro da Rússia e diz que as operações visam destruir infraestrutura essencial do Exército russo.
O governo de Putin, por sua vez, intensificou os ataques aéreos, incluindo ofensivas com drones.

Os dois lados negam ter como alvo civis, mas milhares morreram no conflito, a grande maioria deles ucranianos. Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares. Os Estados Unidos afirmam que 1,2 milhão de pessoas ficaram feridas ou mortas na guerra.

