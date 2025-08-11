Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que a Constituição deu basta na possibilidade de golpismo

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

No Supremo, ministro Alexandre de Moraes é o relator da suposta trama golpista

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse, nesta segunda-feira (11), que a Constituição Federal deu um basta na possibilidade de golpismo no Brasil.

Relator das ações penais da suposta trama golpista ocorrida no governo de Jair Bolsonaro, o ministro participou, na manhã desta segunda-feira, de um evento jurídico no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Durante discurso de abertura, Moraes ressaltou que a Constituição Federal garantiu o fortalecimento das instituições após o “período sombrio da ditadura militar”.

“Em 1988, o Brasil, pela Assembleia Constituinte, deu um basta na possibilidade de golpismo, deu um basta na possibilidade de intromissão das forças armadas, sejam oficiais ou paraoficiais, na política brasileira”, afirmou.

Independência do Judiciário

Alvo de medidas de cancelamento de visto e de restrições financeiras pelo governo dos Estados Unidos, o ministro acrescentou que a Carta Magna garantiu a independência do Poder Judiciário brasileiro.

“A partir de 1988, o legislador constituinte concedeu independência e autonomia ao Judiciário. Autonomia financeira, administrativa e funcional e, aos seus membros, plena independência de julgar de acordo com a Constituição, com a legislação, sem pressões internas, externas ou qualquer tipo de pressão”, completou.

No sábado (9), representantes do governo norte-americano voltaram a ameaçar Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. Em seguida, o Itamaraty e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rechaçaram as postagens do vice-secretário de Estado do governo de Donald Trump.

Presidente da Ucrânia acusa a Rússia de não se preparar para paz e de deslocar tropas
https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-alexandre-de-moraes-diz-que-a-constituicao-deu-basta-na-possibilidade-de-golpismo/ Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que a Constituição deu basta na possibilidade de golpismo 2025-08-11
