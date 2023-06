Mundo Presidente da Ucrânia diz que motim do Grupo Wagner expõe fraqueza da Rússia

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

No Twitter, Zelensky disse que as ações de Moscou na Ucrânia levaram o país ao caos em que agora está envolvido Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirmou, neste sábado (24) que a Rússia não pode mais esconder a “estupidez de seu governo”, já que sua “fraqueza” foi exposta em meio à revolta pelo chefe do grupo Wagner. No Twitter, Zelensky disse que as ações de Moscou na Ucrânia levaram o país ao caos em que agora está envolvido.

“Todo aquele que escolhe o caminho do mal destrói a si mesmo. Quem envia colunas de tropas para destruir a vida de outro país e não pode impedi-las de fugir e trair quando a vida resiste. Quem aterroriza com mísseis e, quando são abatidos, se humilha para receber drones Shahed. Quem despreza as pessoas e joga centenas de milhares na guerra, a fim de eventualmente se barricar na região de Moscou daqueles a quem ele mesmo armou”, tuitou.

No passado, a Rússia escondia sua fraqueza por trás da propaganda, mas agora que existe tanto caos, nenhuma mentira pode esconder sua “fraqueza em grande escala”, acrescentou.

Zelensky também disse que quanto mais tempo as tropas e mercenários russos permanecerem em solo ucraniano, mais “caos, dor e problemas” a Rússia terá. “Também é óbvio. A Ucrânia é capaz de proteger a Europa da propagação do mal e do caos russos”, tuitou.

