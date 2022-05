Mundo Presidente da Ucrânia afirma que o país é precedente para o que pode acontecer no mundo

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Zelensky afirmou que a comunidade internacional deve impor sanções “máximas” contra a Rússia Foto: Reprodução de vídeo Zelensky afirmou que a comunidade internacional deve impor sanções “máximas” contra a Rússia. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ao mundo que crie ferramentas para prevenir novas guerras. Ele discursou nesta segunda-feira (23) no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

“Vemos que o mundo escuta e acredita na Ucrânia, mas precisamos aprender a como prevenir esse tipo de guerra no futuro. Não esperem que a Rússia use as armas químicas, biológicas e nucleares. Protejam a liberdade para que a Rússia e qualquer outro país do mundo que pense em invadir seu vizinho tenha sanções imediatas”, discursou o presidente. “Nós oferecemos ao mundo um precedente do que pode acontecer quando uma guerra destrói a liberdade das pessoas”, afirmou.

Muito aplaudido pela plateia do fórum, que neste ano baniu a participação da Rússia, Zelensky propôs que o mundo crie um protocolo de atuação preventiva quando um país ameace atacar outro, aplicando sanções já nesse momento.

“É preciso que haja um precedente de punição aos agressores. Se o agressor perder tudo, isso será o preço que terminará com a motivação para que comece ou continue uma guerra. O mundo ainda não tem as ferramentas prontas para isso. A motivação para nós é muito simples: a humanidade deveria ter as ferramentas para se proteger contra a fome”, disse o presidente ucraniano.

Um dos principais pontos de debate em Davos será o preço para a reconstrução da Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro. No discurso, Zelensky disse que seu país precisa de financiamento de pelo menos US$ 5 bilhões (cerca de R$ 29 bilhões) por mês para se reconstruir.

Ele ressaltou que a comunidade internacional deve impor sanções “máximas” contra a Rússia, incluindo um embargo total ao petróleo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo