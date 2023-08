Mundo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro cancela vinda para a Cúpula da Amazônia no Brasil

O motivo do cancelamento de Maduro, conforme o governo venezuelano, é uma infecção nos ouvidos Foto: Reprodução/Twitter

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou, na noite de segunda-feira (7), a sua participação na Cúpula da Amazônia, que começou nesta terça (8) em Belém, no Pará. Para representá-lo, ele enviou a vice-presidente do país, Delcy Rodríguez.

O motivo do cancelamento, conforme o governo venezuelano, é uma infecção nos ouvidos. Na segunda, Maduro já havia cancelado uma agenda no seu país por conta de um quadro de otite média.

A Cúpula da Amazônia reúne os oito representantes dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela.

Além de Maduro, já haviam anunciado que não participariam do evento os presidentes do Equador, Guillermo Lasso, e do Suriname, Chan Santokhi.

Nesta quarta (9), representantes de outros países em desenvolvimento com florestas tropicais se juntarão ao encontro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou a Indonésia, a República Democrática do Congo e a República do Congo.

Segundo Lula, “além dos oito países amazônicos, a presença da Indonésia e dos dois Congos [República do Congo e República Democrática do Congo], países com florestas tropicais, é fundamental para uma aliança pelo desenvolvimento sustentável”.

O objetivo da cúpula é estabelecer metas comuns para acabar com a devastação da Amazônia e avançar na discussão de medidas que visem ao desenvolvimento sustentável da região.

