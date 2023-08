Esporte Colômbia vence a Jamaica por 1 a 0 e avança às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Até então, a Colômbia nunca havia passado das oitavas de final em Mundiais Femininos

A Colômbia venceu a Jamaica por 1 a 0 na manhã desta terça-feira (8), em Melbourne, na Austrália, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo Feminina. As colombianas enfrentarão a Inglaterra na próxima fase.

Até então, a Colômbia nunca havia passado das oitavas de final em Mundiais Femininos. O gol que deu a vaga nas quartas às colombianas saiu dos pés de Catalina Usme, aos 6 minutos do segundo tempo.

A lateral Gusmán fez um ótimo cruzamento pela esquerda, e a atacante teve a frieza necessária para dominar a bola na área e finalizar na saída da goleira Spencer. Esse foi o primeiro gol sofrido pela Jamaica na Copa do Mundo deste ano.

Antes, no primeiro tempo, as equipes tiveram poucas oportunidades de gol. A Jamaica começou melhor, mas tinha dificuldades para oferecer perigo à meta das colombianas, que, com o tempo, encaixaram o estilo de jogo e abriram o placar no início da etapa final. Depois, as jamaicanas tentaram pressionar, mas não tiveram sucesso.

A principal chance da Jamaica na partida foi aos 36 minutos do segundo tempo. Tiffany Cameron fez ótima jogada pela direita e cruzou na área, onde a meia Spence estava sozinha para cabecear, mas mandou para fora.

A craque jamaicana Shaw foi bem marcada e passou em branco. Aos 40 da etapa final, Santos, da Colômbia, ainda cabeceou na trave e, por pouco, não ampliou o placar.

Dribles de Caicedo

Destaque da Colômbia na Copa do Mundo Feminina, Linda Caicedo não fez o gol da classificação, mas teve boa atuação e chamou a atenção com os dribles desconcertantes em cima das jamaicanas. No primeiro tempo, uma linda caneta. Na etapa final, uma arrancada que quase terminou em gol.

Colômbia e Inglaterra se enfrentarão no sábado (12), às 7h30min, no Estádio Olímpico de Sydney, em busca de uma vaga nas semifinais da Copa. A Inglaterra esteve nas últimas duas semifinais da competição, enquanto a Colômbia tenta seguir fazendo história e chegar pela primeira vez entre as quatro melhores.

Colômbia vence a Jamaica por 1 a 0 e avança às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

