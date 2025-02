Economia Presidente do Banco Central diz que até Caetano Veloso perguntou sobre atas do Comitê de Política Monetária

12 de fevereiro de 2025

Presidente do Banco Central (foto) relatou conversa com o cantor sobre dificuldades na comunicação do órgão com a sociedade Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, relatou nesta quarta-feira (12) uma conversa que teve com o cantor e compositor Caetano Veloso sobre a dificuldade de comunicação do órgão com a população.

Segundo Galípolo, o cantor o questionou sobre como é feita a redação das atas do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central – que são os relatórios que explicam os motivos que levaram o órgão a decidir pela redução, manutenção ou aumento da taxa básica de juros, a Selic.

Atualmente, a taxa Selic está em 13,25% ao ano, após quatro altas seguidas definidas pelo BC. Os aumentos de juros foram muito criticados nos últimos anos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Esses dias, o Caetano Veloso, na genialidade dele, que é absolutamente plena, veio me perguntar de ‘forward guidance’ [indicações sobre decisões futuras para a taxa de juros] e redação de ata do Copom”, introduziu Galípolo.

“E eu comecei a falar para ele como é que são as escolhas das palavras. Ele falou: ‘então é que nem fazer poesia’. Eu falei que tenho certeza que as pessoas não tem o mesmo prazer lendo suas poesias do que a ata do Copom. Mas tem uma arte por trás de escolher as palavras ali [na ata do Copom]”, completou o presidente do BC.

Galípolo relatou a conversa com o cantor ao participar de um evento promovido pelo IEPE/CdG (Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças).

O presidente do BC estava falando sobre os desafios dos bancos centrais para se comunicar melhor com a população, e citou iniciativas de outras instituições ao redor do mundo, que se utilizam de redes sociais e até mesmo de “jingles”.

No evento, Galípolo também declarou que a inflação tende a permanecer acima do teto do sistema de metas até que o processo de alta dos juros vá gerando desaceleração no ritmo de crescimento da economia brasileira.

Galípolo, que foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumiu a Presidência do BC no início deste ano, momento no qual os diretores apontados pelo governo petista também passaram a ser maioria no Comitê de Política Monetária — colegiado responsável pela definição da taxa básica de juros.

Segundo Galípolo, o Banco Central vai tomar o tempo necessário para ver se os dados confirmam uma tendência real de desaceleração da economia, e não somente volatilidade de dados de alta frequência, ou seja, os dados econômicos mais recentes, antes de tomar uma decisão de ter uma política mais suave para os juros.

