Grêmio Técnico do Grêmio não está satisfeito com o elenco e pede reforço urgente

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Quinteros afirma a necessidade de reforçar o setor defensivo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Quinteros afirma a necessidade de reforçar o setor defensivo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a goleada do Grêmio sobre o Pelotas por 5 a 0 na Arena, pelo Gauchão, o técnico Quinteros se mostrou insatisfeito com o atual elenco e diz precisar de reforços.

Braithwaite, que após marcar dois gols na partida virou o artilheiro do Campeonato Gaúcho com cinco gols, diz que o rendimento do time foi abaixo do esperado.

“Dois gols, mas não penso nisso agora. Quero que o time melhore. A verdade é que a primeira parte foi muito ruim. Temos de melhorar, temos muitos objetivos. Queremos lutar por títulos. Precisamos ser mais agressivos”, afirma o centroavante.

Durante a coletiva de imprensa, Gustavo Quinteros deixou claro a necessidade de reforços. Porém, os clubes tem até sexta-feira para inscrever jogadores na competição.

“O Grêmio necessita de um zagueiro urgente. Tratamos que chegue, mas não está fácil. É a posição que mais nos faz falta”, enfatizou o argentino.

Atualmente, o elenco Tricolor conta com Rodrigo Ely, Jemerson, Gustavo Martins, Natã e Viery para a zaga, mas Viery tem sido improvisado na lateral-esquerda. O técnico chamou atenção para a quantidade de gols sofridos no Campeonato Brasileiro de 2024 (50) e diz que aguarda um nome de qualidade para reforçar o setor.

“Há nomes de jogadores que se questionam, mas o que mais precisa a equipe é contratar um zagueiro urgente. Temos apenas três. Se um lesiona, ficamos só com dois. É uma posição onde a equipe teve problemas no ano passado, e agora também. Precisamos reforçar com um ou dois zagueiros mais”, explicou.

O Grêmio finaliza a primeira fase do Gauchão no próximo sábado (15), contra o Ypiranga, às 16h30min. A partida acontece no Colosso da Lagoa, em Erechim. O Tricolor lidera o Grupo A com 14 pontos.

