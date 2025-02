Inter Inter retira Thiago Maia de partida contra o São Luiz para concluir sua venda ao Santos

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

O clube retomou as conversas pelo jogador após a chegada de Neymar Foto: Ricardo Duarte/Inter O clube retomou as conversas pelo jogador após a chegada de Neymar. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na noite desta terça-feira (11), o Inter comunicou a negociação para a transferência definitiva de Thiago Maia para o Santos. Para concluir a venda, o volante não estará a disposição de Roger Machado para partida contra o São Luiz, que acontece nesta quarta-feira (12), às 22h, pelo Campeonato Gaúcho, em Ijuí.

O Santos tentou a contratação do jogador no início da temporada, mas sem a finalização. Após a chegada de Neymar ao clube, o jogador e seu pai convenceram a diretoria do Peixe a retomar as conversas.

O clube paulista irá assumir a dívida de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual) que o Colorado tem com o Flamengo. Além disso, pagará mais 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões) como compensação financeira pela saída do volante.

