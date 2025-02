Inter Inter visita o São Luiz na penúltima rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Colorado pode garantir sua classificação para as semifinais da competição Foto: Ricardo Duarte/Inter O Colorado pode garantir sua classificação para as semifinais da competição. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (12), o São Luiz recebe o Inter, às 22h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. A partida será válida pela sétima e penúltima rodada do Campeonato Gaúcho.

O São Luiz está na última posição do Grupo C, com apenas seis pontos e uma vitória na primeira rodada. Com essa pontuação, o clube ainda pode disputar uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. A diretoria tomou a decisão de demitir o técnico Alessandro Telles e contratou o ex-colorado Iarley.

O Inter vem de um empate no clássico Gre-Nal por 1 a 1. Ainda invicto no campeonato, o Colorado pode garantir sua vaga nas semifinais ao fim desta rodada. Para isso, um empate já basta.

São Luiz

Em sua partida de estreia, Iarley não deve fazer nenhuma mudança brusca na equipe. O zagueiro Bruno Jesus e o volante Anderson Recife estão suspensos e não estão a disposição do treinador.

Provável escalação: Diego Monteiro; Muriel, Rafael Goiano, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Tetê, Gabriel Davis (Diego) e Gabriel Pereira; Matheuzinho, Da Silva e Adaílson.

Inter

Thiago Maia não estará a disposição de Roger Machado por conta de suas negociações com o Santos. Bruno Henrique, reserva imediato do volante, está suspenso e fora da partida. A tendência é que Ronaldo possa fazer seu primeiro jogo como titular.

Provável escalação: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Ronaldo, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro;

Jonathan Benkenstein Pinheiro; Assistente 1: Leirson Peng Martins;

Leirson Peng Martins; Assistente 2: Claiton Timm;

Claiton Timm; VAR: Douglas Schwengber da Silva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-visita-o-sao-luiz-na-penultima-rodada-do-gauchao/

Inter visita o São Luiz na penúltima rodada do Gauchão

2025-02-12