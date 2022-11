Economia Presidente do Banco Central diz que o Brasil terá trajetória sustentável de crescimento

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Campos Neto (foto) iniciou o discurso falando sobre os efeitos da pandemia no cenário mundial e, especificamente, no Brasil Foto: Marcello Casal Jr./ABr Evento de empresários contou também com ex-presidentes do Banco Central (Foto: Marcello Casal Jr./ABr) Foto: Marcello Casal Jr./ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira (15) que a velocidade de resposta dada pelo Brasil, em meio ao contexto de crise mundial, associada ao “plano coeso com responsabilidade fiscal” levará ao início de uma trajetória sustentável de crescimento econômico, com juros baixos. A expectativa, acrescentou, é de que o cenário externo colabore para essa melhora.

A afirmação foi feita durante o Lide Brazil Conference, em Nova York (EUA), evento que debate o cenário do país para os próximos anos, do ponto de vista da economia, da democracia e da liberdade.

O painel contou com a participação do atual presidente e dos ex-presidentes do Banco Central, Henrique Meirelles e Pérsio Arida, que atualmente integra a equipe técnica de transição do governo Lula. Contou também com a participação do presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney.

Campos Neto iniciou o discurso falando sobre os efeitos da pandemia no cenário mundial e, especificamente, no Brasil. A chegada da pandemia, disse o presidente do BC, levou vários países a projetarem uma “grande depressão”. No entanto, graças ao “efeito coordenado” articulado entre diversos países, a depressão acabou ficando “moderada”.

Em meio a esse processo, “as economias tiveram dificuldade de entender efeitos e implicações. Vimos que preços de bens subiram muito e não voltaram até hoje. E que [o setor de] serviços caiu muito, mas começou a voltar”.

Campos Neto disse que, nesse contexto, “o BC atuou rápido e foi o primeiro a subir juros”. “Provavelmente o mundo externo vai começar a ajudar. Entendemos que, [mantendo] um plano coeso com responsabilidade fiscal vamos iniciar uma trajetória sustentável, com juros baixos”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia