Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Craque do Manchester United afirma que novas estrelas surgirão no Catar Foto: Instagram/Reprodução Craque do Manchester United afirma que novas estrelas surgirão no Catar (Foto: Instagram/Reprodução) Foto: Instagram/Reprodução

Cristiano Ronaldo vai para a sua quinta Copa do Mundo como jogador da Seleção de Portugal. Segundo ele, desta vez a equipe irá entrar na competição para ser campeã. A Copa do Catar começa neste domingo (20).

“Claro que vamos para ganhar e penso que temos time para isso. Mas há também várias seleções de alto nível. Por isso, temos de estar focados, ser humildes e mostrar o que podemos fazer”, disse Cristiano Ronaldo em entrevista a agência de notícias AP.

O jogador ainda falou que a nova geração da Seleção deve apresentar diversos talentos. Portugal está no Grupo H da Copa do Mundo ao lado de Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Antes do torneio no Catar, porém, CR7 e companhia disputam um amistoso com a Nigéria, nesta quinta-feira (17), às 15h45.

