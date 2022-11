Política “Perdeu, mané, não amola”, diz o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso a manifestante em Nova York

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Homem abordou Barroso (foto) na rua e o questionou sobre segurança do código-fonte das urnas; ministros têm sofrido hostilidades nos EUA Foto: Nelson Jr./SCO/STF Homem abordou Barroso na rua e o questionou sobre segurança do código-fonte das urnas; ministros têm sofrido hostilidades nos EUA (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso reagiu a um manifestante que o seguia pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, e questionava sobre a segurança do código-fonte das urnas eletrônicas brasileiras. “Perdeu, mané, não amola”, disse Barroso.

Barroso caminha pela rua acompanhado do ministro Alexandre de Moraes. No vídeo, é possível observar o homem seguindo o ministro e o questionando sobre o processo eleitoral brasileiro.

“Responde para a gente, você vai responder às Forças Armadas? Então vão deixar o código-fonte ser exposto? Brasil precisa dessa resposta, ministro, com todo respeito. Por favor, Barroso, responde para gente”, questionou o homem.

O relatório das Forças Armadas sobre as eleições afirma que não foram constatadas irregularidades no processo eleitoral e que os boletins de urna impressos estão em conformidade com os dados disponibilizados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na última quinta-feira (10), no entanto, o Ministério da Defesa divulgou uma nota afirmando que o relatório das Forças Armadas sobre as eleições não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas.

Ministros são hostilizados

Ministros do STF e o ex-presidente Michel Temer, que participam do Lide Brazil Conference, foram hostilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos. No domingo (13), manifestantes gritaram e xingaram os magistrados enquanto eles saiam do hotel pela porta principal para entrar em uma van, estacionada logo em frente.

Ainda nesta terça-feira (15), uma mulher abordou o ministro do STF Gilmar Mendes e o questionou se “o crime compensa no Brasil?”, causando constrangimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política