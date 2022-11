Polícia Casal é preso com droga escondida em carro em Lajeado

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após revista no automóvel, foi encontrado escondido dentro do painel 11,62 quilos de crack, droga avaliada em quase 120 mil reais Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã desta terça-feira (15) um casal com doze quilos de crack na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. A droga estava escondida no interior do painel do veículo.

Os policiais estavam em operação de combate ao crime quando abordaram em frente ao posto da PRF de Lajeado um Fiesta emplacado em Maringá/PR. Aos agentes, o casal informou que estava viajando de Umuarama/PR com destino a Porto Alegre.

Após revista no automóvel, foi encontrado escondido dentro do painel 11,62 quilos de crack, droga avaliada em quase 120 mil reais. Tanto o motorista quanto a passageira possuem 24 anos de idade, e são naturais de Umuarama/PR. Ambos não tinham antecedentes criminais. O casal preso e a droga apreendida foram encaminhados para a polícia judiciária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia