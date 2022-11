Esporte Conheça o Estádio Internacional Khalifa, um dos palcos para a Copa do Mundo 2022

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

O estádio está programado para sediar seis partidas da fase de grupos Foto: Reprodução/FIFA

O Estádio Internacional Khalifa chama atenção. Os arcos duplos do local, um dos dos palcos para a Copa do Mundo 2022, permaneceram intactos após a remodelação e agora foram complementados por um amplo dossel abaixo que suporta a integração do novo sistema de refrigeração do estádio.

O novo nível do estádio adicionou 10.450 assentos à capacidade. Enquanto o estádio apresenta uma nova fachada, o novo sistema de iluminação LED adiciona uma nova dimensão à experiência dos fãs.

Jogos da Copa do Mundo

O Khalifa está programado para sediar seis partidas da fase de grupos, um jogo das oitavas de final e a partida que define o terceiro lugar no Catar 2022.

Início e reformulação

O estádio foi construído em 1976, já sediou os jogos Asiáticos, a Copa do Golfo Pérsico e a Copa Asiática. Em 2019, sediou o Mundial de Atletismo, justamente com partidas do Mundial de Clubes da Fifa.

O estádio passou por uma extensa reforma para prepará-lo para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. O estádio foi o primeiro local da Copa do Mundo a obter a certificação Global Sustainability Assessment System (GSAS).

