Presidente do Banco Central foi presença solitária do governo Bolsonaro na posse de Lula

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Roberto Campos Neto foi nomeado por Bolsonaro e é próximo de Paulo Guedes. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, foi uma presença solitária do governo Jair Bolsonaro na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, no domingo (1º).

Campos Neto chegou sozinho ao Salão Nobre do Palácio do Planalto e foi embora sem esperar o início do discurso de Lula no Parlatório. Pela manhã, ele participou da posse do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O presidente do BC sentou nas últimas fileiras e praticamente não conversou com outros convidados da cerimônia.

Nomeado por Bolsonaro e muito próximo ao agora ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, Campos Neto permanece na Presidência do BC até o final de 2024, mandato obtido com a aprovação de autonomia da instituição aprovado pelo Congresso.

Ele chegou a ser sondado pela equipe de transição para permanecer no cargo depois de 2024, mas afirmou diversas vezes que foi contra a recondução na formulação da lei de autonomia do BC e que não aceitaria o convite.

Em entrevista antes da eleição, Lula elogiou Campos Neto e disse que o atual titular do BC é um “economista competente”.

Na última sexta-feira (30), o ainda presidente eleito Lula se reuniu pela primeira vez com Campos Neto. O encontro foi para tratar de “assuntos institucionais”. Fernando Haddad, agora empossado como ministro da Fazenda, também participou.

