Economia Presidente do Banco Mundial renuncia ao cargo

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, anunciou que pretende deixar o cargo no final do ano fiscal de 2023, no dia 30 de junho. (Foto: Reprodução)

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, anunciou que pretende deixar o cargo no final do ano fiscal de 2023, no dia 30 de junho. Em uma publicação no LinkedIn, o economista não deu explicações sobre as razões de sua saída, mas disse que a renúncia é uma oportunidade para a entidade “definir seu rumo”. Seu mandato terminaria originalmente em abril de 2024.

Na última semana, Malpass foi alvo de críticas da Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que criticou os rumos do Banco Mundial e disse que a instituição deveria trabalhar mais para oferecer mais dinheiro da iniciativa privada para ajudar a lidar com problemas globais, como a pandemia e o aquecimento global.

Ele foi nomeado presidente do Banco Mundial em 2019 pelo então presidente americano, Donald Trump, e já se envolveu em controvérsias sobre o meio ambiente, quando em uma conferência no ano passado questionou os motivos do aquecimento global.

Com a saída do atual presidente, a liderança do Banco Mundial fica em aberto e é esperado que o presidente americano, Joe Biden, tente emplacar algum nome de confiança para a instituição.

Na nota que anunciou sua renúncia, Malpass disse que o Banco Mundial “é fundamentalmente forte, financeiramente sustentável e bem posicionado para aumentar seu impacto no desenvolvimento diante de crises globais urgentes”, em seu LinkedIn.

“Trabalhamos arduamente juntos para reduzir a pobreza, aumentar o crescimento econômico, melhorar os padrões de vida, incluindo educação, saúde, proteção social e empregos, gênero e acesso à água potável e eletricidade. Estou orgulhoso do que conquistamos durante o meu mandato”, disse Malpass em comunicado.

“Foi uma enorme honra e privilégio servir como presidente da principal instituição de desenvolvimento do mundo ao lado de tantas pessoas talentosas e excepcionais”, disse Malpass. “Com os países em desenvolvimento enfrentando crises sem precedentes, estou orgulhoso de que o Grupo do Banco tenha respondido com velocidade, escala, inovação e impacto. Os últimos quatro anos foram alguns dos mais significativos da minha carreira. Tendo feito muitos progressos e depois de muito pensar, decidi buscar novos desafios. Quero agradecer aos nossos funcionários e Conselhos de Administração pelo privilégio de trabalhar com eles todos os dias para fortalecer a eficácia de nossas operações nos momentos mais desafiadores.” As informações são do jornal Valor Econômico.

