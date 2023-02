Futebol Presidente do Barcelona se reúne com o pai de Messi

25 de fevereiro de 2023

Messi tem contrato com o PSG até o fim da temporada atual. (Foto: Divulgação/PSG)

Depois de Lionel Messi aparecer em Barcelona para um jantar com os antigos companheiros Sergio Busquets e Jordi Alba, o programa “Tot Costa”, da rádio “Catalunya Radio” disse que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, se reuniu com Jorge Messi, pai e representante do craque argentino.

Segundo a fonte, a conversa foi sobre o futuro do jogador, que tem contrato com o PSG até o fim da temporada atual. Ele não renovou o vínculo com o clube parisiense.

Até o momento, o Barcelona não quer fechar as portas para um hipotético retorno de Messi. Porém, a família do argentino expressou dúvidas com as polêmicas declarações do irmão e também do pai dele na semana passada, quando o mesmo esteve na capital catalã.

A volta de Messi pode ser condicionada pelas reduções salariais que o Barcelona deve fazer a partir de junho e condições econômicas marcadas pela Liga Espanhola, as mesmas que foram chave para que o jogador deixasse o clube azul e grená em 2021.

Jogo festivo

Com a aproximação do fim da carreira de Messi, a torcida do Newell’s Old Boys e o público argentino em geral sonha com o retorno do craque a seu país natal para jogar profissionalmente por um clube local – o que nunca aconteceu em seu currículo. E uma pequena amostra deste sonho pode ocorrer ainda este ano, com Messi podendo disputar um jogo festivo no estádio do Newell’s.

De acordo com o portal “Infobae”, o craque poderia participar ao fim da temporada, no meio do ano, de um jogo de despedida de Maxi Rodríguez, ex-jogador da seleção argentina, que pendurou as chuteiras no fim de 2021. O duelo já teria data: o dia 16 de junho, no Estádio Coloso Del Parque (Marcelo Bielsa), casa do Newell’s, que passou por uma reforma.

Seria a ocasião perfeita para Messi voltar a pisar no campo do Newell’s, uma vez que ele pretenderia passar alguns dias de suas férias na cidade de Funes, próxima a Rosário, onde tem uma casa. Ele participaria da partida, que seria beneficente e não atrapalharia seu descanso, já que o Campeonato Francês termina no dia 4 de junho, e uma hipotética final de Champions será no dia 10. A participação de Messi no jogo amistoso poderia impulsionar os rumores de que o jogador está pensando em jogar no futebol argentino ao fim da temporada, quando chega ao fim seu contrato com o PSG. O processo de renovação estaria emperrado, segundo a imprensa francesa, e uma chance de retorno ao Barcelona vem sendo rechaçada pelo entorno do craque. Aos 35 anos, Messi sempre alimentou a possibilidade de terminar sua carreira jogando no futebol argentino e com a camisa do Newell’s, de onde saiu ainda criança para se juntar às categorias de base do Barcelona. Agora com o sonho de conquistar a Copa do Mundo concretizado, ele estaria mais aberto à ideia imediata.

