Política Presidente do Congresso e senadores têm encontro marcado com ministro do Supremo nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

As visitas foram afinadas na última semana após encontros com ministros dos tribunais. Na foto, Fux (E) e Pacheco

Liderado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um grupo de senadores agendou visita, para esta terça-feira (03), ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux. Na quarta-feira (04), os parlamentares devem ser recebidos pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Edson Fachin.

As visitas foram afinadas na última semana após encontros com ministros dos tribunais e servirão para, segundo eles, demonstrar apoio do Congresso às instituições e às eleições.

Neste domingo, o presidente do Senado escreveu no Twitter que “manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum”. A postagem foi feita após alguns manifestantes do 1º de maio atacarem o STF e ministros.

Bolsonaro vem fazendo críticas a ministros do STF e também à segurança das urnas eletrônicas, responsabilidade do TSE. Na quarta-feira passada, Bolsonaro falou sobre uma suposta “sala secreta” no TSE onde seria feita a apuração de votos nas eleições, o que já foi desmentido pelo Tribunal. Segundo o presidente da República, as Forças Armadas sugeriram ao TSE uma apuração paralela por parte dos militares.

“Uma das sugestões é que, esse mesmo duto que alimenta na sala secreta os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita para que tenhamos do lado um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil”, disse o presidente.

