O governo federal exonerou o coronel Homero de Giorge Cerqueira do cargo de presidente do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, a exoneração foi publicada nesta sexta-feira (21) no Diário Oficial da União.

Cerqueira foi comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo e havia sido nomeado para o ICMBio em abril pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O coronel substituiu Adalberto Eberhard, que pediu demissão.

O motivo da saída de Cerqueira não foi divulgado. Ainda não há indicação de um substituto. O ICMBio é vinculado ao Ministério do Ambiente. O órgão gerencia unidades de conservação federais.