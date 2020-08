Após registros de neve em cerca de dez municípios gaúchos na quinta-feira (20), o frio se intensificou ainda mais no Rio Grande do Sul no início desta sexta-feira (21), com temperaturas negativas.

Em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, onde nevou na noite de quinta, os termômetros marcaram -3,5°C na madrugada desta sexta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Essa foi a menor marca do dia registrada no Estado.

Entre as cidades com o amanhecer mais gelado nesta sexta, também destacam-se Quaraí (-3,3°C), Cambará do Sul (-1,9°C) e Vacaria (-2,9°C). Em Porto Alegre, a temperatura mínima ficou em torno de 4°C, mas a sensação térmica chegou a 2ºC.

Além de São José dos Ausentes, também nevou na quinta em municípios como Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Bom Jesus, Cambará do Sul, Jaquirana e Riozinho. O fenômeno pode se repetir em algumas cidades nesta sexta.

Na quinta, também foi registrada chuva congelada em várias localidades, como Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Canoas e Pelotas.