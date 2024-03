Esporte Presidente do Inter dispara após eliminação no Gauchão: “Indignação e vergonha”

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Colorado foi derrotado nos pênaltis pelo Juventude, no Beira-Rio. (Foto: Inter/Reprodução)

Se Coudet optou por um tom mais ameno após a eliminação do Inter para o Juventude na semifinal do Gauchão, o mesmo não aconteceu com Alessandro Barcellos. Em entrevista coletiva, o presidente colorado desabafou sobre o desempenho da equipe e fez duras críticas.

“Sentimento de indignação e de vergonha. O trabalho que vem sendo feito, o apoio do torcedor, ele não justifica estarmos de fora das finais do Campeonato Gaúcho“, afirmou Barcellos depois da derrota nos pênaltis.

“É dessa forma que a gente ainda trabalha emocionalmente para levantar uma temporada que tem pela frente, com um grupo que nós acreditamos que vai necessariamente ter que nos trazer alegrias. Ao mesmo tempo entender o que aconteceu e tirar lições desta desclassificação, para que a gente possa reverter, nas competições que temos pela frente, reverter esse sentimento que passa pelo torcedor e por nós de tristeza.”

O mandatário, no entanto, evitou individualizar as críticas por conta da eliminação, e afirmou que todos no clube foram e estão sendo cobrados pela eliminação.

“Quando eu falo cobrança não é só dos jogadores, é do departamento de futebol, do vestiário, todos têm responsabilidade, desde os executivos até o jogador mais jovem. Hoje o futebol é um departamento profissional. Todos são cobrados, inclusive a comissão técnica, mas repito: não podemos fazer terra arrasada. Continuamos com a convicção que este grupo, com essa comissão técnica, vai nos trazer alegrias”, explicou o dirigente.

O Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante nessa terça-feira para dar sequência aos treinos. Na próxima terça (2), o Colorado enfrenta o Belgrano, na Argentina, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O time gaúcho ainda disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro neste ano.

Juventude eliminou o Inter

O Juventude está na final do Campeonato Gaúcho. Na segunda-feira, a equipe visitante venceu a disputa de pênaltis depois de empatar com o Internacional em 1 a 1 no tempo normal de jogo e garantiu vaga na decisão do estadual.

No Beira-Rio, Zé Marcos marcou para o Juventude e Renê empatou para o Inter. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0, ou seja, o novo empate levou a disputa para os pênaltis e o Juventude levou a melhor, vencendo por 6 a 5.

Nas cobranças, Robert Renan perdeu o pênalti decisivo, defendido pelo goleiro Gabriel. Mercado também desperdiçou a cobrança. Alan Patrick, Renê, Wanderson, Valencia e Bruno Gomes converteram. Do lado do Juventude, Gilberto, Rildo, Jadson, Nenê, Kleiton e Kelvi converteram, só Alan Ruschel desperdiçou.

Os jogos da final do Gauchão estão previstos para os dias 31 de março e 7 de abril, dois domingos.

Já o Inter volta a campo na próxima terça-feira, dia 2 de abril. O Colorado enfrenta o Belgrano pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

