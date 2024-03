Esporte Isolado em cela, Robinho só poderá receber visitas da família a partir da próxima semana

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











A cela em que o ex-atleta está é composta por uma cama, pia e bacia turca - um tipo de vaso sanitário embutido no chão. Foto: Reprodução A cela em que o ex-atleta está é composta por uma cama, pia e bacia turca - um tipo de vaso sanitário embutido no chão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Robinho só poderá receber visitas da família a partir da próxima semana, quando deve ser encerrado o período de inclusão pelo qual o ex-jogador passa na penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, a P2, em Tremembé (SP), unidade conhecida como ‘presídio dos famosos’.

O ex-jogador foi preso após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele deve cumprir no País a pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo, a partir de condenação da Justiça Italiana. O crime aconteceu em 2013.

Desde que foi preso, o ex-jogador está isolado dos outros detentos. Ele foi colocado sozinho em uma cela de cerca de oito metros quadrados, para adaptação e realização de avaliações necessárias pela equipe da penitenciária.

A cela em que o ex-atleta está é composta por uma cama, pia e bacia turca – um tipo de vaso sanitário embutido no chão.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) explicou que Robinho vai ficar isolado por 10 dias e, só após esse período, vai poder receber visitas da família. Se necessário, advogados de defesa podem se encontrar com o preso.

Durante o período, que se encerra no domingo (31), todas as atividades são isoladas, como, por exemplo, o banho de sol. Para que aconteçam as visitas, porém, ainda há necessidade de um credenciamento dos visitantes autorizados pelo preso, que escolhe quem pode visitá-lo.

De acordo com a SAP, os visitantes podem ser familiares de 2° grau, como pai, mãe, irmãos, avós e cônjuge. Caso o detento não tenha nenhum familiar, a unidade prisional pode avaliar o ingresso de uma pessoa sem vínculo familiar.

No processo de credenciamento, os visitantes precisam enviar uma série de documentos para cadastro no rol de visitas da unidade. Entre eles estão documentos pessoais, como RG e CPF, além de uma certidão de antecedentes criminais e uma foto 3×4.

A documentação é avaliada pelo diretor da unidade, que tem um prazo de cinco dias úteis para resposta. Caso o visitante seja autorizado pelo diretor, recebe uma carteirinha de identificação.

A visita na P2 acontece aos finais de semana. Podem ser recebidos dois visitantes por dia de visita, além de crianças menores de 12 anos que sejam filhos ou netos do preso.

Prisão

Robinho foi preso pela Polícia Federal por volta das 19h de quinta-feira (21), no prédio em que morava no bairro Aparecida, em Santos, no litoral de São Paulo. O pedido de prisão foi expedido pela Justiça Federal de Santos, após os documentos da sentença serem homologados.

Depois, Robinho foi levado à sede da Polícia Federal. Posteriormente, ele foi submetido a uma audiência de custódia no fórum, passou pelo exame de corpo de delito no IML e foi encaminhado para a penitenciária.

A defesa do ex-jogador de futebol Robinho recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a prisão dele. No pedido de liberdade apresentado ao STF, a defesa de Robinho alega que a prisão é “ilegal” e que o STJ não teria competência para determinar o início da execução da pena. Os advogados afirmam que a competência era da Justiça Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/isolado-em-cela-robinho-so-podera-receber-visitas-da-familia-a-partir-da-proxima-semana/

Isolado em cela, Robinho só poderá receber visitas da família a partir da próxima semana

2024-03-26